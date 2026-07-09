 Fallece Bonnie Tyler, voz de 'Total Eclipse of the Heart', a 75

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Fallece Bonnie Tyler, la voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

La cantante británica murió en un hospital de Portugal tras complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de urgencia que le hicieron en mayo.

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Bonnie Tyler, Instagram
Bonnie Tyler / FOTO: Instagram
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Bonnie Tyler, una de las figuras más emblemáticas del pop-rock de los años ochenta, falleció a los 75 años tras complicaciones derivadas de una enfermedad por la que estaba siendo tratada, según confirmó su familia.

La artista, nacida como Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, quedó en coma en un hospital del sur de Portugal, país donde residía, después de someterse a una cirugía intestinal de urgencia a finales de mayo. 

Aunque en junio un portavoz reportó su salida del coma, la cantante permanecía en condición crítica bajo cuidados intensivos.

Hija de un minero y una ama de casa, Bonnie Tyler creció en Neath junto a cinco hermanos mayores, abandonando la escuela a los 16 años para iniciar su camino en la música cantando en la iglesia local. 

En sus inicios, su voz era lisa, pero años más tarde, sería una operación de nódulos en la garganta la que definiría un timbre áspero e inconfundible, impulsando su éxito internacional con temas como ‘It’s a Heartache’.

El talento de Bonnie Tyler captó la atención de Roger Bell en un club de Swansea, lo que le permitió firmar con RCA Records en 1975 y adoptar definitivamente el nombre que la haría famosa.

Su potente carrera cuenta con dieciocho álbumes de estudio donde destaca ‘Natural Force’ (1978) y el icónico ‘Faster Than the Speed of Night’ (1983), que incluye la legendaria ‘Total Eclipse of the Heart’, considerada una muestra permanente de la épica musical de los ochenta.

Grandes éxitos y colaboraciones memorables

‘Total Eclipse of the Heart’, uno de los sencillos más vendidos de la historia, superó la barrera de los seis millones de copias, igualando en cifras al también popular ‘It’s a Heartache’. 

Esta última canción, según la propia cantante, surgió por el cambio radical que experimentó su voz luego de no cumplir con el reposo requerido tras la operación de garganta:

"Después de la operación debía guardar seis semanas de silencio, pero no pude, y mi voz cambió. Eso sí, la canción fue un auténtico éxito", relató Tyler en una entrevista en 2013.

La colaboración con el productor Jim Steinman marcó una etapa dorada, dando vida a himnos como ‘Holding Out for a Hero’ y ‘If You Were a Woman (And I Was a Man)’.

Bonnie Tyler también incursionó en covers, destacando una emotiva versión de ‘Have You Ever Seen the Rain?’ de Creedence Clearwater Revival.

Bonnie Tyler nunca obtuvo los premios Grammy ni Brit, aunque acumuló seis nominaciones en total. En 2023 el rey Carlos III la distinguió con el nombramiento de Miembro de la Orden del Imperio Británico, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera en el Reino Unido.

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