Karely Ruiz denuncia que un albañil escapó con su dinero

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Karely Ruiz denuncia que un albañil habría escapado con su dinero

La creadora de contenido recurre a redes sociales para buscar a un albañil que habría huido con su dinero.

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Karely Ruiz, Redes sociales de Karely Ruiz
Karely Ruiz / FOTO: Redes sociales de Karely Ruiz
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La creadora de contenido e influencer mexicana Karely Ruiz denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa por parte de un trabajador de la construcción, a quien acusa de desaparecer después de recibir un pago superior a los 200 mil pesos por una obra que nunca fue concluida.

A través de sus redes sociales, la regiomontana explicó que el hecho ocurrió en Monterrey, donde contrató al albañil para realizar un proyecto. Según su versión, el dinero fue entregado antes de que el hombre dejara de responder llamadas y mensajes, sin terminar los trabajos acordados.

¿Alguien conoce a este señor? Es de Monterrey, un albañil al que le pagamos por un trabajo más de 200,000 pesos y se desapareció. La verdad ya estoy cansada de la gente que roba", escribió la influencer en una publicación que rápidamente se viralizó.

Karely Ruiz ofrece recompensa 

Como parte de su denuncia, Karely Ruiz compartió la fotografía y el nombre del hombre señalado, además de ofrecer una recompensa a cualquier persona que proporcione información que permita localizarlo.

Recompensa por quien sepa de él. Por favor ayúdenme a compartir y dar con él", agregó en su mensaje.

La publicación generó un amplio debate entre usuarios de redes sociales sobre los riesgos de contratar servicios sin suficientes garantías y la importancia de verificar la identidad y antecedentes de los proveedores antes de realizar pagos de grandes cantidades.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existe una denuncia presentada ante la Fiscalía de Nuevo León por este caso, por lo que las acusaciones difundidas por la influencer corresponden a su versión de los hechos y no han sido confirmadas por las autoridades.

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