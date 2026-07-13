Director de 'Jurassic World' rinde homenaje a Sam Neill

La muerte de Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la franquicia "Jurassic Park", provocó numerosas reacciones entre actores, directores, autoridades y seguidores de su extensa trayectoria.
Uno de los mensajes más conmovedores fue publicado por Colin Trevorrow, director de "Jurassic World" y "Jurassic World: Dominion", quien tuvo la oportunidad de trabajar junto al actor neozelandés durante el regreso de los personajes originales de la saga.
Neill murió este lunes 13 de julio de 2026, a los 78 años, en Sídney, Australia. Su familia informó que el fallecimiento fue repentino e inesperado y que el intérprete se encontraba acompañado por sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente una causa médica específica de su muerte.
El mensaje de Colin Trevorrow
A través de su cuenta de Instagram, Colin Trevorrow compartió una imagen de la silueta de Sam Neill caracterizado como el doctor Alan Grant en "Jurassic World: Dominion", acompañada por unas palabras en las que destacó tanto la trayectoria del actor como su personalidad fuera de las cámaras.
El cineasta describió a Neill como una persona profundamente humana y recordó que fue su amigo y colaborador durante una etapa especialmente complicada. También resaltó la serenidad, la fortaleza y el carácter que aportaba a cada uno de sus personajes.
"Fue un amigo y colaborador durante una época difícil", expresó Trevorrow, antes de concluir su despedida con una frase cargada de agradecimiento: "Siempre te estaré agradecido".
Para el director, trabajar con una figura de la dimensión de Sam Neill no solo representó la oportunidad de incorporar nuevamente a uno de los personajes más queridos de la franquicia, sino también la posibilidad de construir una amistad con alguien a quien consideraba una auténtica leyenda del cine.
Una amistad surgida durante un rodaje complicado
La "época difícil" mencionada por Trevorrow estaría relacionada con la producción de "Jurassic World: Dominion", cuyo rodaje se vio interrumpido en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
La filmación pudo reanudarse meses después en el Reino Unido bajo estrictos protocolos sanitarios. El equipo fue dividido en grupos, se realizaron miles de pruebas y parte del elenco permaneció durante varios meses en una especie de burbuja de aislamiento dentro de un hotel.
La producción se convirtió en una de las primeras grandes películas de Hollywood en retomar actividades durante la emergencia sanitaria. De acuerdo con reportes de la época, se realizaron alrededor de 40 mil pruebas de COVID-19 y se invirtieron millones de dólares en medidas de seguridad para proteger al elenco y al equipo técnico.
Estas circunstancias hicieron que los actores y realizadores convivieran estrechamente durante varios meses. Trevorrow explicó posteriormente que esa experiencia permitió establecer una relación más cercana con los integrantes del reparto y trabajar con mayor profundidad en la construcción de los personajes.
El regreso del doctor Alan Grant
"Jurassic World: Dominion", estrenada en 2022, reunió a las dos generaciones principales de la franquicia. Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum retomaron los personajes de Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, mientras Chris Pratt y Bryce Dallas Howard encabezaron el elenco de la nueva trilogía.
Para millones de seguidores, el regreso de Neill fue uno de los principales atractivos de la película, pues significó verlo nuevamente con el sombrero y la actitud serena del paleontólogo que había enfrentado dinosaurios desde la primera "Jurassic Park", dirigida por Steven Spielberg en 1993.
En "Dominion", los personajes clásicos se unieron a la nueva generación para investigar las operaciones de la compañía Biosyn, mientras la humanidad intentaba adaptarse a un planeta en el que los dinosaurios vivían fuera de los parques y reservas.
La película cerró la trilogía iniciada por Trevorrow con "Jurassic World" en 2015. El cineasta también participó como guionista y productor en otras entregas de la saga, aunque "Jurassic World: El reino caído" fue dirigida por el español J. A. Bayona.
¿Qué le pasó a Sam Neill?
Sam Neill reveló en 2023 que había sido diagnosticado un año antes con un cáncer de sangre en etapa tres. La enfermedad fue identificada como linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma poco común de linfoma no Hodgkin.
El actor comenzó a recibir quimioterapia después de detectar bultos en el cuello durante la promoción de "Jurassic World: Dominion". Sin embargo, el tratamiento inicial dejó de funcionar después de algunos meses, por lo que sus médicos buscaron otras alternativas.
Neill se sometió posteriormente a una terapia de células CAR-T, un procedimiento de inmunoterapia que modifica células del sistema inmunitario del paciente para ayudarlo a combatir el cáncer. El tratamiento dio resultado y el intérprete anunció en abril de 2026 que se encontraba libre de la enfermedad.
Su familia recalcó que Sam Neill estaba libre de cáncer cuando murió y describió su fallecimiento como repentino e inesperado.