 Miseria Cumbia Band: 20 años de música en Guatemala
Farándula

Los Miseria Cumbia Band anuncian gran concierto por sus 20 años con invitados especiales

Los Miseria Cumbia Band festejarán sus 20 años de trayectoria con un concierto especial donde compartirán escenario con invitados nacionales e internacionales.

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Los Miseria Cumbia Band, Redes sociales de Los Miseria Cumbia Band
Los Miseria Cumbia Band / FOTO: Redes sociales de Los Miseria Cumbia Band
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Los Miseria Cumbia Band están listos para celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera. La agrupación guatemalteca conmemorará dos décadas de trayectoria con un concierto especial el próximo sábado 15 de agosto de 2026 en la Concha Acústica del Parque de la Industria, una noche en la que repasarán los temas que los han convertido en una de las bandas más representativas de la cumbia nacional.

El espectáculo reunirá a miles de seguidores que durante estos años han acompañado a la agrupación en ferias, festivales y escenarios de todo el país. Además de recordar sus mayores éxitos, el evento contará con artistas invitados que aportarán una mezcla de géneros para ofrecer una experiencia musical diferente.

Una celebración para agradecer al público

A través de un video publicado en sus redes sociales, integrantes de la banda invitaron al público a formar parte de esta celebración, recordando que las entradas ya se encuentran disponibles y agradeciendo el respaldo que han recibido durante estos 20 años de carrera.

La agrupación aseguró que será una noche preparada especialmente para sus seguidores, con una producción pensada para conmemorar el camino recorrido desde sus inicios hasta convertirse en una de las bandas más populares dentro de la escena musical guatemalteca.

Un recorrido por 20 años de historia

Durante el concierto, Los Miseria Cumbia Band interpretarán las canciones que han marcado su trayectoria y que los han acompañado en cientos de presentaciones dentro y fuera del país.

El espectáculo promete una combinación de cumbia tradicional con sonidos modernos, además de un montaje especial para celebrar este importante aniversario junto a varias generaciones de seguidores.

La celebración contará con la participación del reconocido rapero mexicano Pato Machete, quien llegará a Guatemala como invitado internacional para compartir escenario con la agrupación.

También estarán presentes Ronda Machetera y La Sonora de Melky Fernández, quienes complementarán una cartelera que fusionará cumbia, rap, rock y música tropical durante varias horas.

Con esta combinación de artistas, el concierto busca ofrecer una experiencia para públicos de distintas edades y gustos musicales.

Entradas y localidades

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticket.live.

Los boletos tienen los siguientes precios:

·         General: Q150

·         Frontal Central: Q300

·         Frontal Derecho: Q300

·         Frontal Izquierdo: Q300

Los organizadores recomendaron adquirir las entradas con anticipación debido a la expectativa que ha generado este concierto de aniversario.

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