 Detalles revelados sobre la muerte de Hayden Panettiere
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Autoridades dan a conocer los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere

Nuevos detalles han salido a la luz sobre los últimos momentos de vida de Hayden Panettiere, famosa actriz de la serie Héroes,

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Hayden Panettiere, Instagram
Hayden Panettiere / FOTO: Instagram
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La policía de Greenville, Carolina del Sur, confirmó la muerte de Hayden Panettiere, reconocida actriz estadounidense de 36 años, famosa por sus papeles en "Héroes" y "Nashville".

Según el reporte oficial, personal de emergencia llegó al lugar tras recibir una llamada sobre una mujer inconsciente; aunque intentaron reanimarla, Hayden Panettiere fue declarada muerta en el sitio.

Las autoridades indicaron que la investigación preliminar no encontró signos de violencia ni circunstancias sospechosas en la escena. Un conocido de la actriz fue quien realizó la llamada al 911.

Tanto la policía como la Oficina del Forense del Condado de Greenville trabajan en conjunto para esclarecer el fallecimiento. En algunos reportes, se menciona que las autoridades consideran la posibilidad de una presunta sobredosis como causa de muerte.

El representante de Panettiere y su padre, Alan Lee "Skip" Panettiere, quien fue capitán del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, difundieron un comunicado expresando su profundo dolor por la pérdida de Hayden Panettiere, destacando que "era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría a todos los que la conocieron".

La familia ha solicitado privacidad en este difícil momento. La actriz deja una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En mayo pasado, la actriz relató en una entrevista la difícil decisión de ceder la custodia de su hija a Klitschko tras enfrentar episodios de depresión posparto y problemas de adicción, describiendo aquella época como "una pesadilla en vida". 

Una vida marcada por el éxito y las batallas personales

Hayden Panettiere, nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, inició su carrera a una edad muy temprana, con su primer crédito a los 11 meses en un comercial de Playskool.

Su trayectoria incluyó participaciones en producciones como "One Life to Live", "Guiding Light" y "Malcolm in the Middle". Su papel en la película "Remember the Titans" (2000) fue una de sus experiencias favoritas de rodaje, por la cual ganó un Premio Young Artist.

El salto a la fama global llegó en 2006, cuando interpretó a la animadora invulnerable Claire Bennet en la exitosa serie de ciencia ficción de NBC, "Héroes", durante cuatro temporadas.

Este rol le valió múltiples nominaciones y un segundo Premio Young Artist. Posteriormente, entre 2012 y 2018, Hayden Panettiere encarnó a Juliette Barnes en la serie "Nashville" de ABC, un papel que curiosamente reflejó algunas de sus propias luchas personales, como la depresión posparto y el alcoholismo, por las que recibió nominaciones a los Globos de Oro, Critics Choice Television Awards y People’s Choice Awards.

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Hayden Panettiere - Instagram

Su filmografía también abarcó títulos como "I Love You, Beth Cooper" (2009), "Scream 4" (2011) y "Scream 6" (2023), además del telefilme "Amanda Knox" (2011).

En mayo de 2026, la actriz publicó sus memorias, "This Is Me: A Reckoning", donde abordó abiertamente su infancia como estrella infantil y sus batallas contra la adicción y la depresión posparto. 

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