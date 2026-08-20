Harry y Meghan regresan al Reino Unido tras seis años

El príncipe Harry y Meghan Markle estarían listos para protagonizar uno de los giros más inesperados de su historia reciente. Los duques de Sussex planean regresar a vivir al Reino Unido antes de que finalice agosto, más de seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real y establecer una nueva vida en Estados Unidos.
La información, revelada inicialmente por The Telegraph y posteriormente confirmada por otros medios internacionales, señala que Harry, Meghan y sus dos hijos se instalarán en una residencia privada situada fuera de Londres. No ocuparán ninguna propiedad de la Corona y el traslado tampoco significa que recuperarán sus antiguas funciones dentro de la monarquía.
La noticia coincide con lo consignado por DW, que señala que el rey Carlos III fue informado del plan y que, pese al acercamiento familiar, no habrá cambios en el estatus oficial de los Sussex.
Archie y Lilibet comenzarán una nueva etapa en Reino Unido
Uno de los indicios más claros de que no se trataría únicamente de una visita temporal es la educación de sus hijos.
El príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya fueron inscritos para comenzar clases en un colegio británico en septiembre. La identidad de la institución se mantendrá en privado, al igual que la ubicación exacta de la nueva residencia familiar.
El cambio será especialmente significativo para Lilibet, quien nació en California en 2021 y ha pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos.
Harry y Meghan viven en California desde 2020, año en el que decidieron dejar sus responsabilidades como miembros principales de la familia real.
Carlos III fue informado pocos días antes
Otro detalle que ha generado interés es cuándo se enteró el rey Carlos III.
Según los reportes, el monarca fue informado el domingo 16 de agosto, apenas unos días antes de que la noticia se hiciera pública. El traslado no habría sido discutido durante el encuentro familiar que Harry, Meghan y sus hijos mantuvieron con Carlos y la reina Camilla en julio.
Pese a ello, el rey recibiría favorablemente la posibilidad de compartir más tiempo con sus nietos en el ámbito privado. Carlos III continúa recibiendo tratamiento por el cáncer que le fue diagnosticado en 2024, cuyo tipo específico no ha sido revelado públicamente.
La visita de julio había representado por sí misma un importante acercamiento: fue la primera vez en cuatro años que Archie y Lilibet pudieron encontrarse nuevamente con su abuelo.
¿Harry y Meghan volverán a ser miembros activos de la realeza?
El regreso al Reino Unido no significa un regreso a la vida real que abandonaron en 2020.
Hasta ahora no existen planes para que Harry y Meghan vuelvan a representar oficialmente a Carlos III ni para que recuperen sus funciones como miembros activos de la monarquía. Ambos conservarán su condición de integrantes no trabajadores de la familia real y continuarán desarrollando sus propios proyectos.
Este punto resulta importante porque cuando la pareja anunció su salida originalmente pretendía mantener una relación parcialmente vinculada con la Corona mientras conseguía independencia económica. Tras las negociaciones encabezadas entonces por Isabel II, se determinó que ese modelo no era viable y la salida terminó haciéndose definitiva en 2021.
Una salida que sacudió a la monarquía
Harry y Meghan anunciaron en enero de 2020 su intención de dejar de ser miembros principales de la familia real. Posteriormente se trasladaron a Norteamérica y terminaron estableciéndose en Montecito, California.
La decisión, rápidamente bautizada por la prensa como "Megxit", abrió una de las etapas más turbulentas de la monarquía británica contemporánea.
Las diferencias se profundizaron después de la explosiva entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en 2021, el documental Harry & Meghan de Netflix y la publicación de las memorias del príncipe, Spare.
En ese libro, Harry hizo revelaciones sobre su relación con la familia real, incluida su versión de una fuerte discusión con su hermano William que habría terminado en una agresión física.
La relación con William seguiría siendo complicada
Mientras existen señales de acercamiento entre Harry y su padre, la relación con el príncipe William continúa siendo una de las grandes interrogantes.
Informaciones recientes sostienen que los hermanos siguen distanciados. A diferencia de Carlos III, no se conoce públicamente un acercamiento significativo entre ambos que permita hablar de una reconciliación.
La situación cobra especial relevancia porque el regreso de Harry significa que los dos hijos de Carlos III volverán a residir en el mismo país después de varios años.
El problema de la seguridad
Otro asunto que acompañará el regreso de los Sussex es su seguridad.
Harry ha mantenido durante años una disputa relacionada con el nivel de protección policial que recibe cuando visita Reino Unido. El príncipe llegó a asegurar que no consideraba seguro llevar a su esposa e hijos al país bajo las condiciones existentes.
Todavía no se conocen públicamente todos los detalles del esquema de seguridad que tendrá la familia tras su traslado.
¿Qué pasará con su vida en Estados Unidos?
El regreso tampoco supondría una ruptura absoluta con Estados Unidos. Los reportes indican que Harry y Meghan conservarán su residencia en Montecito, California, y también una propiedad vinculada a la pareja en Portugal.
Durante sus seis años fuera del Reino Unido, ambos construyeron una vida profesional independiente de la Corona. Firmaron acuerdos con plataformas como Netflix y Spotify, desarrollaron proyectos audiovisuales y fortalecieron sus iniciativas filantrópicas. Meghan, además, impulsó su propia marca, As Ever.
El regreso, por tanto, no representa una restauración del escenario anterior al "Megxit". Harry y Meghan vuelven al país como miembros de la familia del rey, pero sin funciones oficiales.
Después de seis años de tensiones, entrevistas, libros, disputas judiciales y un prolongado distanciamiento familiar, la mudanza abre ahora una nueva etapa para los Sussex y, especialmente, para la relación de Harry con su padre y con el resto de la familia real.