Jimena Maradiaga revela experiencia en terremoto de Colombia

La guatemalteca Jimena Maradiaga sorprendió a sus seguidores al revelar cómo vivió el terremoto en Colombia, ocurrido el pasado 10 de agosto. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la creadora de contenido explicó que decidió no hablar públicamente de lo sucedido en ese momento debido a la situación que atravesaba el país.
Según relató, su esposo ya tenía planificado el viaje a Colombia cuando ocurrió el sismo, por lo que ambos estuvieron en medio de la emergencia y pudieron observar de cerca las consecuencias que dejó el movimiento telúrico. Durante el live, Jimena Maradiaga aseguró que tomó la decisión de mantenerse alejada de las publicaciones relacionadas con su viaje, principalmente por respeto a las personas que estaban enfrentando las consecuencias del desastre.
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Jimena Mariadiaga menciona en Su live que estuvo en Colombia Para el terremoto pero por respeto No subió contenido 🫡🫡 como otros creadores de contenido 🙊👀#guatemala🇬🇹viral🇬🇹🥰😍 #terremotocolombia #alissonvaldez #jimenamaradiaga♬ sonido original - guategossips
"Yo decidí no hablar del tema en su momento. Yo no subí nada", explicó la guatemalteca durante la transmisión. Jimena Maradiaga agregó que estuvo pendiente de lo que ocurría en Colombia y de las labores de ayuda que se desarrollaban después del terremoto.
"Yo estuve ahí y viendo todo lo que estaba sucediendo, a Jesús, todo lo que estaba pasando y cómo estaban ayudando allá en Colombia", comentó. La guatemalteca dejó claro que, en medio de una emergencia de esta magnitud, no consideró apropiado mostrar en redes sociales el contenido habitual de su viaje.
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Por ello, prefirió guardar silencio y evitar que sus publicaciones pudieran interpretarse como una celebración o promoción turística mientras numerosas personas enfrentaban momentos difíciles. En sus declaraciones, Jimena también contó que posteriormente dejó Colombia y continuó su viaje hacia Panamá, aunque no ofreció mayores detalles sobre las actividades que realizó durante su estancia.
Su revelación ocurre semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el sismo fue sentido en diferentes regiones del país.