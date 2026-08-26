 Cynthia Benítez nada entre tortugas y sufre un ataque inesperado
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VIDEO. Modelo Cynthia Benítez se mete a nadar entre tortugas y es atacada por una de ellas

Las vacaciones de la modelo mexicana terminaron de manera inesperada y a través de un video no solo mostró las heridas sino el momento del ataque.

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Cynthia Benítez, Instagram
Cynthia Benítez / FOTO: Instagram
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Una experiencia paradisíaca en las aguas cristalinas de Zanzíbar tomó un giro inesperado para la modelo Cynthia Benítez Fernández.

La joven mexicana se volvió viral en TikTok tras compartir el momento en que una tortuga la mordió mientras disfrutaba de un baño.

El incidente, que la joven calificó con la frase "Eran inofensivas, me decían", ha generado sorpresa y curiosidad en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Cynthia Benítez conocida en TikTok bajo el usuario @cynthiabenitezzz, documentó sus vacaciones en el exótico archipiélago africano.

En las imágenes que rápidamente captaron la atención de miles de usuarios alrededor del mundo, se la ve inmersa en el agua, rodeada de varias tortugas marinas.

La escena, que inicialmente parecía un idílico encuentro con la fauna local, cambió drásticamente cuando, sin previo aviso, una de las tortugas se aproximó por detrás y le propinó una mordida en un glúteo, provocando una reacción inmediata de asombro y un grito de dolor por parte de Benítez Fernández.

Cynthia Benítez mostró cómo la herida le provocó un poco de sangre y en un comentario agregó que le dijeron que no eran agresivas.

Foto embed
mordida tortuga - Instagram

El Paraíso de Zanzíbar

El suceso tuvo lugar en Zanzíbar, un archipiélago que forma parte de Tanzania, en la costa de África oriental.

Sus islas, bañadas por las cálidas aguas del océano Índico, son mundialmente famosas por sus idílicas playas de arena blanca y sus impresionantes tonalidades turquesa.

Este destino es un imán para los turistas que buscan experiencias inolvidables relacionadas con la vida marina, como el buceo y el esnórquel, actividades que permiten la observación cercana de diversas especies acuáticas en su hábitat natural.

Cynthia Benítez se encontraba en medio de una sesión fotográfica, buscando el ángulo perfecto para capturar la belleza del entorno y la compañía de las tortugas que nadaban a su alrededor.

Fue en ese instante de concentración, mientras posaba para la cámara, cuando la tortuga se acercó sigilosamente y la sorprendió con la inesperada mordida, interrumpiendo abruptamente lo que prometía ser un recuerdo idílico de sus vacaciones.

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