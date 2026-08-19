 Balazos a famosa tiktoker: cámaras revelan el ataque
Viral

Cámaras captan cuando atacan a balazos a famosa tiktoker

Así ocurrió el ataque que terminó con la vida de famosa tiktoker de 28 años.

Compartir:
Cámaras captan cuando atacan a balazos a tiktoker en Pakistán., Captura de pantalla video de X.
Cámaras captan cuando atacan a balazos a tiktoker en Pakistán. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que dos hombres interceptan y atacan a balazos a una tiktoker en una vía pública de Pakistán. La agresión ocurrió mientras la joven se movilizaba en un vehículo junto a sus hermanos.

La víctima fue identificada como Shamsu Bibi, conocida en redes sociales como Ayesha Gilamana, una creadora de contenido de 28 años.

En las imágenes se observa el momento en que el vehículo en el que viajaba la joven circula por la vía cuando es interceptado por dos sujetos. Segundos después se escuchan varios disparos, mientras se desarrolla el ataque.

Durante la agresión, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra un camión. La joven resultó gravemente herida por los impactos de bala, principalmente en el cuello.

Tras el ataque, Ayesha Gilamana fue trasladada a un hospital local. Su padre acudió al centro asistencial y logró identificar el cuerpo de la joven, quien murió debido a la gravedad de las heridas.

Conmoción entre los seguidores de la tiktoker 

El ataque ocurrió el viernes 14 de agosto cerca de Taxila, Pakistán, y generó conmoción entre los usuarios de redes sociales, especialmente entre los seguidores de la creadora de contenido.

Ayesha Gilamana tenía más de 1.3 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 176 mil suscriptores en YouTube, plataformas en las que compartía videos y transmisiones en vivo junto a otros creadores.

Las autoridades de Pakistán abrieron una investigación para establecer quiénes fueron los responsables del ataque y determinar el motivo por el que la joven fue interceptada y atacada a tiros.

Por ahora, la investigación continúa y no se ha informado públicamente sobre la captura de los responsables.

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.redes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar