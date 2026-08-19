Balazos a famosa tiktoker: cámaras revelan el ataque

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que dos hombres interceptan y atacan a balazos a una tiktoker en una vía pública de Pakistán. La agresión ocurrió mientras la joven se movilizaba en un vehículo junto a sus hermanos.
La víctima fue identificada como Shamsu Bibi, conocida en redes sociales como Ayesha Gilamana, una creadora de contenido de 28 años.
En las imágenes se observa el momento en que el vehículo en el que viajaba la joven circula por la vía cuando es interceptado por dos sujetos. Segundos después se escuchan varios disparos, mientras se desarrolla el ataque.
Durante la agresión, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra un camión. La joven resultó gravemente herida por los impactos de bala, principalmente en el cuello.
Tras el ataque, Ayesha Gilamana fue trasladada a un hospital local. Su padre acudió al centro asistencial y logró identificar el cuerpo de la joven, quien murió debido a la gravedad de las heridas.
Conmoción entre los seguidores de la tiktoker
El ataque ocurrió el viernes 14 de agosto cerca de Taxila, Pakistán, y generó conmoción entre los usuarios de redes sociales, especialmente entre los seguidores de la creadora de contenido.
Ayesha Gilamana tenía más de 1.3 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 176 mil suscriptores en YouTube, plataformas en las que compartía videos y transmisiones en vivo junto a otros creadores.
Las autoridades de Pakistán abrieron una investigación para establecer quiénes fueron los responsables del ataque y determinar el motivo por el que la joven fue interceptada y atacada a tiros.
Por ahora, la investigación continúa y no se ha informado públicamente sobre la captura de los responsables.