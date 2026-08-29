Cantante Yu Yuhan lanza puñetazo a una fanática

El cantante y actor chino Yu Yuhan, de 19 años, se encuentra en el centro de la polémica luego de protagonizar un incidente con una de sus fanáticas, a quien habría intentado golpear con un puñetazo cuando se encontraba cerca de su vehículo.
El hecho ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando un grupo de seguidoras se reunió alrededor de la camioneta del artista dentro de un estacionamiento. En medio de la situación, una joven intentó grabarlo con su teléfono celular, mientras aparentemente le impedía el paso.
Un video captado por testigos muestra a Yuhan descendiendo de su vehículo y acercándose a la joven. En las imágenes se observa cómo el cantante intenta lanzar un golpe contra ella, pero la fanática logra esquivarlo y corre para alejarse del lugar sin dejar de grabar con su celular.
El resto de las seguidoras reaccionó con sorpresa ante el momento y se apartó de la camioneta. Según las primeras versiones, uno de los testigos cuestionó al artista por su comportamiento. Sin embargo, Yuhan no continuó con el enfrentamiento y volvió a subir a su vehículo para retirarse.
Reacciones divididas
El incidente generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción del cantante, otros señalaron que el artista habría enfrentado anteriormente situaciones de acoso por parte de seguidores.
Ante lo ocurrido, el club de fans de Yuhan pidió el 22 de agosto a su agencia, TF Entertainment, reforzar las medidas de seguridad durante sus actividades y tomar con seriedad el incidente para evitar nuevas situaciones similares.
Yu Yuhan es originario de Chongqing, China. Alcanzó reconocimiento por su carrera musical y sus participaciones en producciones televisivas y dramas. Su sencillo "Starlight", lanzado en abril de 2025, contribuyó a impulsar su popularidad.