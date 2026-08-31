Yayoi Kusama: Traumas de infancia y su arte sin tabúes

La artista japonesa Yayoi Kusama, una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo y de vanguardia, murió el 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio, a los 97 años. La noticia fue confirmada días después por su sociedad, que destacó que la creadora continuó pintando hasta sus últimos días.
Yayoi Kusama construyó durante más de siete décadas una obra inconfundible, caracterizada por los lunares, las redes infinitas, las calabazas y las instalaciones de espejos. Sin embargo, detrás de sus coloridas creaciones existía una historia personal marcada por experiencias familiares difíciles y alucinaciones que comenzaron durante su infancia.
La propia Kusama contó que su padre mantenía relaciones con otras mujeres y que su madre la enviaba a espiarlo. Estas experiencias tuvieron un profundo impacto en su percepción de la sexualidad y contribuyeron a desarrollar un fuerte rechazo hacia el sexo.
La relación con su madre también fue complicada. Según sus propios relatos, sufría violencia física y su progenitora desaprobaba su pasión por la pintura, llegando incluso a destruir algunos de sus trabajos cuando la encontraba dibujando. Cabe destacar que, desde niña, además, Yayoi Kusama experimentó alucinaciones visuales y auditivas.
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Describió cómo flores, objetos y patrones parecían multiplicarse y cubrir las habitaciones y su propio cuerpo. Dibujar se convirtió en una forma de representar esas visiones y, al mismo tiempo, enfrentarse al miedo que le provocaban. Aunque Kusama desarrolló una profunda aversión hacia las relaciones sexuales, este tema terminó apareciendo de manera provocadora en su obra.
Durante la década de 1960 creó esculturas blandas cubiertas con formas fálicas y realizó performances relacionadas con el cuerpo y la sexualidad.
Así, aquello que inicialmente representaba miedo y rechazo terminó transformándose en material artístico. La repetición de formas, los lunares y las redes infinitas se convirtieron en elementos asociados a su concepto de "autoaniquilación", mediante el cual exploraba la desaparición de los límites entre el individuo y el universo.
Tras regresar a Japón en 1973, Kusama ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio en 1977, donde continuó trabajando desde un estudio cercano.