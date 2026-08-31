La familia de Ozzy Osbourne mantuvo su cuerpo en casa

La familia de Ozzy Osbourne tomó una decisión íntima tras la muerte del legendario músico: en lugar de trasladar inmediatamente su cuerpo a una morgue, lo llevó directamente a casa para poder despedirse de él en privado. Kelly Osbourne, hija del cantante de Black Sabbath, reveló este detalle más de un año después de la muerte de su padre, ocurrida el 22 de julio de 2025, a los 76 años.
En una entrevista con la revista Hello!, publicada el 31 de agosto de 2026, explicó que la familia quiso vivir el duelo de una manera diferente y cercana. "Vino directamente a casa y pudimos pasar unos días con él", explicó Kelly Osbourne al hablar sobre las horas posteriores al fallecimiento de su padre.
Según su relato, la familia decidió no llevarlo a una morgue y aprovechó ese tiempo para llorar su pérdida y asegurarse de que la despedida se desarrollara de acuerdo con sus deseos. La decisión permitió a Sharon Osbourne, sus hijos y otros familiares compartir un momento privado antes de la ceremonia funeraria.
La familia posteriormente realizó una despedida en la residencia de Ozzy, en Buckinghamshire, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del mundo del rock. Ozzy Osbourne, considerado una de las figuras fundamentales del heavy metal, murió después de décadas de carrera y de haber marcado la historia del género como integrante de Black Sabbath y posteriormente como solista.
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El certificado de defunción del músico señaló como causas el paro cardíaco, un infarto agudo de miocardio y la enfermedad arterial coronaria. También registró que padecía Parkinson con disfunción autonómica.
Su fallecimiento ocurrió apenas unas semanas después de su última presentación pública, el concierto de despedida de Black Sabbath realizado el 5 de julio de 2025 en Birmingham, ciudad donde nació y creció.
La muerte de Ozzy Osbourne tuvo un profundo impacto en Kelly, quien reconoció que no pudo afrontar el duelo de manera normal. La artista explicó que recibió ayuda profesional y que su recuperación ha sido un proceso lento.