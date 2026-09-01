 5 razones para que tus hijos vean Tadeo Jones en el cine
Farándula

5 razones por las que tus hijos querrán ver en el cine Tadeo Jones y la lámpara maravillosa... y tú también

La nueva aventura de Tadeo Jones llega con viajes en el tiempo, magia, humor y una historia familiar que promete conquistar tanto a los niños como a los adultos.

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Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa / FOTO: Tadeo Jones y la lámpara maravillosa
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Si estás buscando una película para ver en familia en el cine, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa tiene varios ingredientes para convertirse en uno de los planes favoritos de los más pequeños.  La cuarta entrega de la popular saga animada llegó a los cines el 26 de agosto de 2026 y presenta una aventura más grande, fantástica y emocional.

Aquí te contamos cinco razones para llevar a tus hijos a verla en pantalla grande.

  • 1. Una aventura que viaja por el mundo... y por el tiempo

Tadeo, Sara y sus inseparables compañeros se embarcan en una misión que los llevará desde Londres y la mítica ciudad perdida de Paititi hasta la Grecia clásica y la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.

El viaje en el tiempo es uno de los grandes atractivos de esta nueva película.

  • 2. La llegada de Oli cambia completamente la historia

Tadeo y Sara ahora son padres de Olimpia (Oli), una niña de dos años curiosa, intrépida y llena de energía. Su presencia introduce una nueva dinámica familiar y permite que los niños puedan identificarse con una protagonista de su edad.

Además, su relación con Momia aporta buena parte del humor de la película.

Más la película Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

  • 3. Una lámpara mágica, deseos y mucha fantasía

La historia gira alrededor de la lámpara maravillosa de Las mil y una noches, un objeto que abre la puerta a una aventura llena de magia.  Momia, celoso por haber dejado de ser el centro de atención, pide un deseo que termina provocando un enorme problema: viajar al pasado y poner en riesgo el curso de la historia.

  • 4. Es más que una película para niños

Esta nueva entrega también busca conectar con los adultos. Su director, Enrique Gato, ha descrito la película como la más ambiciosa y emotiva de la saga, con escenarios más grandes y una historia que profundiza en la familia. A

demás, la franquicia celebra 25 años desde la creación del personaje.

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  • 5. Verla en pantalla grande hace la aventura todavía más divertida

Con 94 minutos de duración, animación 3D, grandes escenarios, humor, acción y personajes conocidos, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa está pensada para disfrutarse como una experiencia familiar en el cine.

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