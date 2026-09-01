5 razones para que tus hijos vean Tadeo Jones en el cine

Si estás buscando una película para ver en familia en el cine, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa tiene varios ingredientes para convertirse en uno de los planes favoritos de los más pequeños. La cuarta entrega de la popular saga animada llegó a los cines el 26 de agosto de 2026 y presenta una aventura más grande, fantástica y emocional.
Aquí te contamos cinco razones para llevar a tus hijos a verla en pantalla grande.
- 1. Una aventura que viaja por el mundo... y por el tiempo
Tadeo, Sara y sus inseparables compañeros se embarcan en una misión que los llevará desde Londres y la mítica ciudad perdida de Paititi hasta la Grecia clásica y la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
El viaje en el tiempo es uno de los grandes atractivos de esta nueva película.
- 2. La llegada de Oli cambia completamente la historia
Tadeo y Sara ahora son padres de Olimpia (Oli), una niña de dos años curiosa, intrépida y llena de energía. Su presencia introduce una nueva dinámica familiar y permite que los niños puedan identificarse con una protagonista de su edad.
Además, su relación con Momia aporta buena parte del humor de la película.
Más la película Tadeo Jones y la lámpara maravillosa
- 3. Una lámpara mágica, deseos y mucha fantasía
La historia gira alrededor de la lámpara maravillosa de Las mil y una noches, un objeto que abre la puerta a una aventura llena de magia. Momia, celoso por haber dejado de ser el centro de atención, pide un deseo que termina provocando un enorme problema: viajar al pasado y poner en riesgo el curso de la historia.
- 4. Es más que una película para niños
Esta nueva entrega también busca conectar con los adultos. Su director, Enrique Gato, ha descrito la película como la más ambiciosa y emotiva de la saga, con escenarios más grandes y una historia que profundiza en la familia. A
demás, la franquicia celebra 25 años desde la creación del personaje.
- 5. Verla en pantalla grande hace la aventura todavía más divertida
Con 94 minutos de duración, animación 3D, grandes escenarios, humor, acción y personajes conocidos, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa está pensada para disfrutarse como una experiencia familiar en el cine.