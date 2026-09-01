 Esme la Chapina habla sobre su depresión y apoyo de fans
Farándula

Esme La Chapina rompe el silencio sobre su depresión y recibe apoyo de sus fans

Esme La Chapina habló abiertamente sobre la depresión y explicó que, pese a los logros que ha conseguido, también atraviesa momentos emocionales difíciles.

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Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina
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Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como Esme La Chapina, sorprendió a sus seguidores al responder una pregunta sobre su estado emocional.  La creadora de contenido compartió una reflexión en la que dejó claro que tener éxito, dinero o haber cumplido metas no necesariamente significa sentirse feliz.

La pregunta que recibió fue directa: "¿Por qué tanta depresión si tienes casi todo y has logrado mucho?".  Ante ello, Esme respondió con una reflexión sobre el dinero, las relaciones y la dificultad de saber si las personas se acercan por cariño genuino o por lo que puede ofrecerles.

"Una vez alguien me dijo que el dinero no da la felicidad y yo pensé que tonta manera de pensar", escribió la influencer. Sin embargo, la joven explicó que con el paso del tiempo entendió el sentido de aquella frase.

Según Esme, el dinero puede provocar que algunas personas no lleguen a quererla por quien es, sino por aquello que puede ofrecerles. "Y cuánta razón tenía", concluyó en su publicación. El mensaje generó reacciones de sus seguidores, quienes se volcaron a expresarle cariño y apoyo.

Más de Esme La Chapina

La publicación también abrió una conversación sobre la diferencia entre la imagen que una persona proyecta en redes sociales y lo que puede experimentar en su vida privada. No es la primera vez que Esme La Chapina habla públicamente sobre momentos complicados.

En 2022, cuando fue reportada como desaparecida, explicó posteriormente que necesitaba alejarse porque estaba atravesando problemas personales y no se encontraba bien emocionalmente.

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La influencer, originaria de Santa Rosa, se convirtió en una de las figuras más conocidas de las redes sociales guatemaltecas.  Su popularidad creció especialmente después de que en 2019 protagonizara un episodio viral al ingresar a la cancha del Estadio Doroteo Guamuch Flores durante un partido de Guatemala.

En 2026, Esme La Chapina continúa generando conversación con sus proyectos personales, contenido digital y apariciones en redes.

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