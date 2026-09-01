Negocios de Lionel Messi en Tres Continentes: Éxito Empresarial

Lionel Messi ha pasado buena parte de su vida haciendo historia dentro de una cancha, pero mientras acumulaba títulos, goles y contratos millonarios también fue construyendo un patrimonio que ya no depende exclusivamente del futbol.
El argentino ha diversificado sus ingresos en hoteles, bienes raíces, restaurantes, bebidas, ropa, entretenimiento, tecnología y, más recientemente, propiedad de clubes de futbol. Una estrategia que ha convertido su apellido en una marca global y que empieza a mostrar cómo podría ser su vida empresarial cuando llegue el momento de retirarse definitivamente de las canchas.
El crecimiento ha sido considerable. La información recopilada sobre sus sociedades e inversiones muestra negocios distribuidos en Europa y América, además de inversiones vinculadas con empresas tecnológicas estadounidenses.
Y las cifras son enormes. Forbes estima actualmente el patrimonio neto de Lionel Messi en aproximadamente USD 1.100 millones y calcula que a lo largo de su carrera ha generado alrededor de USD 1.800 millones entre salarios, patrocinios y otros negocios, antes de impuestos y comisiones.
Hoteles de lujo: una de sus grandes apuestas
Uno de los negocios más conocidos de Messi está relacionado con el turismo.
El argentino desarrolló junto al grupo Majestic la marca MiM Hotels, un portafolio de hoteles boutique situado principalmente en destinos turísticos de España y Andorra.
La colección cuenta con establecimientos en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra.
Cada propiedad está orientada al segmento turístico de alta gama. El hotel de Sitges, por ejemplo, está situado cerca del mar y cuenta con 77 habitaciones, spa y gimnasio, mientras que la propiedad de Baqueira Beret dispone de 141 habitaciones y se encuentra junto a una de las conocidas zonas de esquí españolas.
A finales de 2025, la operación de los seis establecimientos pasó a manos de Meliá Hotels International, que los incorporó a su colección de hoteles de lujo. De acuerdo con la información financiera disponible, Explotaciones Rosotel SL, compañía vinculada con estos activos, había facturado 21.8 millones de euros durante 2024.
Forbes también incluye la participación en MiM Hotels dentro del patrimonio empresarial del futbolista.
Messi también comenzó a comprar clubes de futbol
Quizá una de las áreas más interesantes de su nueva etapa empresarial es precisamente aquella que mejor conoce: el futbol.
En 2025, Messi y Luis Suárez fundaron Deportivo LSM en Uruguay. El proyecto surgió a partir de la estructura deportiva que Suárez había desarrollado años atrás y posteriormente incorporó a Messi.
Pero el argentino no se quedó únicamente con ese proyecto. En 2026 formalizó la adquisición de UE Cornellà, equipo catalán fundado en 1951.
Forbes señala que Messi posee actualmente los dos proyectos deportivos: Deportivo LSM, fundado junto a Suárez, y UE Cornellà, adquirido en abril de 2026 por una cantidad que no fue revelada públicamente.
La apuesta abre una nueva posibilidad para el futuro del argentino: pasar de ser únicamente futbolista a convertirse también en propietario y empresario dentro del deporte que marcó su vida.
Restaurantes también aparecen en su portafolio
Messi también decidió apostar por la gastronomía. En julio de 2025 se incorporó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena argentina que busca ampliar su presencia internacional.
El proyecto de expansión contempla una inversión cercana a USD 6 millones, con nuevos restaurantes en Cataluña y Argentina, además de una planta industrial en Tigre.
Forbes confirmó posteriormente su participación como socio y accionista de la compañía.
La inversión demuestra además una característica del portafolio del argentino: no todos sus negocios llevan directamente su nombre. En algunos casos, Messi entra como socio de compañías que ya se encuentran operando y buscan utilizar su capacidad de inversión y alcance internacional para crecer.
Propiedades y millones invertidos en bienes raíces
Los inmuebles constituyen otra parte importante de sus negocios. Messi participa en Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama ubicado en la zona norte de Rosario, frente al río Paraná, realizado junto a otro histórico futbolista argentino: Ángel Di María.
El proyecto contempla 24 unidades entre tríplex, dúplex y monoambientes, con una inversión estimada de USD 7 millones.
Pero la dimensión inmobiliaria del patrimonio de Messi es mucho mayor. Su estructura empresarial incluye Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario que, según las cifras recopiladas, supera los 234 millones de euros en activos.
Forbes sitúa el valor bursátil de esa sociedad inmobiliaria alrededor de los USD 282 millones.
De bebidas a vinos y ropa
La diversificación también llevó el nombre de Messi hasta productos de consumo.
El futbolista lanzó Más+, una bebida de hidratación desarrollada junto a Mark Anthony Brands. También creó The Messi Store, enfocada en productos de moda asociados con su imagen, y cuenta con L10 Wines, una línea vinculada al mundo del vino.
Sin embargo, no todas las apuestas empresariales tienen necesariamente el mismo resultado. Forbes informó en junio de 2026 que Más+ estaba siendo retirada progresivamente del mercado, citando información especializada de la industria de bebidas.
El caso muestra también otra cara de la actividad empresarial: incluso utilizando una de las marcas personales más reconocidas del planeta, lanzar y consolidar nuevos productos supone riesgos.
Su alianza con Stanley
Otra colaboración que llamó la atención fue la realizada con Stanley.
Messi firmó un acuerdo multianual con la compañía para desarrollar Messi x Stanley 1913, una colección que ha incluido productos como kits para mate y vasos Quencher.
El argentino incluso participó en decisiones relacionadas con materiales, colores y acabados de algunos de los productos.
Tecnología y entretenimiento: otro terreno para Messi
La tecnología tampoco quedó fuera de sus inversiones.
Durante su etapa en el Paris Saint-Germain puso en marcha Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco enfocada en inversiones relacionadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo.
A esto se suma 525 Rosario, su compañía de producción de contenidos audiovisuales. El nombre representa un homenaje a la ciudad argentina donde nació.
Forbes destacó anteriormente la creación de 525 Rosario como parte de la expansión empresarial de Messi fuera del futbol y señaló entre sus proyectos una producción animada de ciencia ficción inspirada en una versión infantil del propio jugador.
Adidas, una relación que comenzó hace más de 20 años
A todos estos negocios hay que agregar una de las fuentes más importantes de ingresos de las grandes estrellas deportivas: los patrocinios.
La relación de Messi con Adidas se remonta a los primeros años de su carrera profesional y en 2017 ambas partes firmaron un acuerdo vitalicio. Pero no es la única compañía internacional vinculada al argentino.
Forbes menciona entre sus diferentes acuerdos comerciales marcas como Mastercard y otras compañías internacionales. En 2026, la revista calculó que Messi obtuvo aproximadamente USD 70 millones fuera de las canchas y otros USD 70 millones por su actividad deportiva, para un total aproximado de USD 140 millones durante los 12 meses evaluados.
El "efecto Messi" también genera millones en Miami
Su capacidad comercial queda particularmente clara desde que llegó a Estados Unidos.
Messi se incorporó al Inter Miami en 2023 y su impacto trascendió rápidamente los resultados deportivos.
Forbes calculó que los ingresos del equipo pasaron de USD 56 millones en 2022, antes de su llegada, a aproximadamente USD 200 millones en la última temporada analizada. En 2026, la publicación situó al Inter Miami como el club más valioso de la MLS, con una valoración de alrededor de USD 1.350 millones.
Y Messi podría terminar formando parte del club desde otra posición. Como parte del acuerdo que permitió su llegada a Miami, el argentino obtuvo una opción para adquirir participación accionaria en la franquicia después de retirarse.
Por ahora continúa como futbolista del Inter Miami, después de extender su contrato hasta finales de la temporada 2028.
¿Quién administra los negocios de Messi?
Detrás de este entramado empresarial existe también una estructura familiar.
Uno de sus ejes es Limecu España 2010, holding gestionado por Rodrigo Martín Messi, hermano mayor del futbolista. En septiembre de 2025, la sociedad trasladó su sede a Andorra y las cuentas correspondientes a 2023 reflejaban aproximadamente 236.5 millones de euros en activos.
Otra pieza importante es Leo Messi Management, encargada de gestionar sus derechos de imagen. Según los datos recopilados, la compañía facturó 61.9 millones de euros durante 2024 y obtuvo más de 11 millones de euros de beneficio.
Su padre, Jorge Messi, también había desempeñado durante años un papel fundamental como representante y responsable de buena parte de las negociaciones relacionadas con la carrera del argentino.