Cómo Convertirse en Acólito de Led Zeppelin

Vi a Led Zeppelin por primera vez en una colección musical de CDs que se llamaba la Historia del Rock N Roll hecho por la Revista estadounidense Time Life. Todos aquellos sonidos eran explosivos de cada banda que estaba incluida. Recuerdo que tenía una libreta donde apuntaba cada una de las bandas que aparecían. Para lo que no estaba preparado era para la avalancha sonora que me explotaría la cabeza.
Kashmir fue la primera. Se escuchaba como una enorme locomotora. En el segundo disco iba incluida Whole Lotta Love y de pronto aparecía el guitar hero Jimmy Page con un arco de violín; esto me impactó.
¿En verdad lo ví?, ¿Quién hace eso? ¿Se vale? La batería de Bonzo (John Bonham) en WLL después que Robert Plant gritaba Love me provocó todo tipo de cuestionamientos: ¿Por qué iba tan atrasado? ¿Por qué cada golpe sonaba como la embestida de un elefante enfurecido?
Dazed and Confused era la tercera que anunciaban y ese compas tan misterioso y fascinante del bajo de John Paul Jones. Bonzo sonaba a desesperación y tormento con cada golpe. Ese intermedio etéreo y otra vez, la guitarra sonando con un arco de violín. Quedé embelesado.
¿Dónde lo consigo?
En la radio nacional no los ponían. Mi hermano mayor sufría por aquellos años de igual manera y su agonía era con The Doors estaban de moda y él los acababa de descubrir por la película de Oliver Stone. (Ésa será otra historia). Me contó que en la Sexta Avenida conocía a un cuate que vendía sus compilaciones en la calle. Fuimos a los pocos días. Yo tenía 15 años. -¿Tenés Led Zeppelin?, dijo mi hermano. -Recién salidito, contestó. El cuate se lo dió a mi hermano y yo se lo arrebaté; el "dealer" se rió.
Por aquellos días revisaba si el cassette estaba dañado. Era un Maxell, azul UR60. Atrás, las letras de los títulos estaban escritos con una máquina de escribir Royal. Lo sabía porque mi hermano tenía una y yo ya empezaba a escribir y la que tenía era portátil y estaba debajo de su puesto.
Estaban las tres que ya conocía. El resto será de pura exploración. Era un grandes hits o al menos los del dealer. -Hay escuchás Starway to Heaven, te va a cambiar la vida-, me dijo. Llegué a casa, lo puse, un sonido deplorable. ¿Qué se podría esperar por 10 quetzales? Y así, me convertí yo.
Becoming Led Zeppelin
HBOMAX estrenó a principios del año Becoming Led Zeppelin. Un documental sobre los inicios del cuarteto legendario y contado con sus propias voces. Fue muy revelador para mí escuchar la voz de Bonzo; no daba entrevistas. Jimmy Page, el visionario que describía cómo diseñó el sonido de cada disco. John Paul Jones el tímido genio y Roger Plant, el alma de la banda.
Pasa con muchas bandas, al menos las de éxito, que sus miembros están destinados a encontrarse y forjar un camino pero la huella que dejó Zeppelin en poco más de 12 años que estuvieron en circulación, es impresionante.
Escuchar a Page contar su historia de vida de cómo empezó a tocar la guitarra a Jones de cómo conoció a Jimmy al ser ambos músicos de estudio, es entrañable. La amistad entre Plant y Bonzo y las luchas de ambos para convertirse en músicos, las deudas, las esposas, los hijos por venir, es muy empático.
De pronto terminan los Yarbirds y el destino toma el control. Los cuatro se reúnen y se van a una cabaña. La magia aparece y no podés evitar emocionarte. Se van de gira que la llamaron: The Scandinavian Tour y sos testigo de la historia. ¿Qué se sentirá haber estado ahí frente a ellos?
Agradezco tanto que el documental tenga presentaciones en vivo: las legendarias que inclinaron el planeta Tierra 5 grados, las que dejaron a todos sordos, las que despertaron la curiosidad en Inglaterra y conquistaron a Estados Unidos en dos giras.
Ya no se hacen documentales así. Extraño los que hacía la desaparecida cadena VH1 pero este de HBOMAX hay que celebrarlo.
Becoming Led Zeppelin te deja gritando por más aunque el título lo dice todo. Dos discos y corte de caja. ¿Qué se puede hacer? Y sí, escuchar Stariway To Heaven, me cambió la vida.