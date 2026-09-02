Fallece Victor Miller, creador de Jason Voorhees

Victor Miller, guionista de la película original "Viernes 13" y creador de Pamela y Jason Voorhees, falleció a los 86 años.
La noticia fue confirmada por su hijo Ian. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte, mientras que su familia tiene previsto realizar una ceremonia en su honor.
Miller nació en Nueva Orleans, Luisiana, en 1940. Le sobreviven su esposa, Tina Thurston Miller, y sus hijos Ian y Josh.
El escritor dejó una extensa trayectoria en la televisión estadounidense, pero su nombre quedó ligado para siempre al cine de terror gracias al guion que escribió para "Friday the 13th", estrenada en 1980.
El origen de "Viernes 13"
La película fue dirigida y producida por Sean S. Cunningham y presentó por primera vez al público Camp Crystal Lake y a la familia Voorhees.
Miller contó que una de las inspiraciones para desarrollar la historia fue el éxito de "Halloween", clásico dirigido por John Carpenter que había llegado a los cines dos años antes.
El escritor buscó un escenario que permitiera mantener a un grupo de jóvenes alejados de la ayuda de los adultos, por lo que decidió situar la historia en un campamento de verano.
La película sigue a un grupo de jóvenes que llega a Camp Crystal Lake para preparar su reapertura, pero comienzan a ser asesinados misteriosamente.
Aunque actualmente Jason Voorhees es la figura más reconocida de la franquicia, en la primera película la asesina es su madre, Pamela Voorhees, quien busca venganza por la supuesta muerte de su hijo.
Miller es considerado creador de ambos personajes, aunque la versión adulta de Jason como asesino fue desarrollada posteriormente en las secuelas, en las que el guionista ya no participó.
La famosa máscara de hockey que terminó convirtiéndose en símbolo del personaje tampoco formaba parte de la cinta original. Jason comenzó a utilizarla en la tercera película de la saga, estrenada en 1982.
Una de las sagas más famosas del terror
El éxito de "Viernes 13" permitió que la historia se expandiera rápidamente con nuevas películas.
Jason Voorhees terminó convirtiéndose en el principal villano y su apariencia con la máscara de hockey pasó a formar parte de la cultura popular.
La franquicia ha tenido numerosas películas y también se ha expandido a videojuegos, cómics y otros productos. En 2003, Jason incluso se enfrentó a Freddy Krueger en "Freddy vs. Jason".
Miller, sin embargo, no participó como guionista en las continuaciones de la película que había ayudado a crear.
La batalla de Victor Miller por los derechos
Décadas después del estreno, Miller protagonizó una extensa disputa legal relacionada con los derechos de "Viernes 13".
En 2016 notificó su intención de recuperar los derechos de su trabajo, pero Sean S. Cunningham y Horror Inc. se opusieron al considerar que el guion había sido realizado como un trabajo por encargo.
El caso llegó a los tribunales y en 2018 un juez falló a favor de Miller, reconociendo sus derechos sobre el guion original.
Cunningham apeló la decisión, pero en 2021 un tribunal volvió a respaldar al escritor, poniendo fin a una parte importante de la batalla legal.
También tuvo una extensa carrera en televisión. Aunque "Viernes 13" fue su trabajo más reconocido internacionalmente, Victor Miller desarrolló gran parte de su carrera escribiendo para la televisión.
Participó en producciones como "All My Children", "One Life to Live", "Another World", "Guiding Light" y "General Hospital".
Su trabajo en televisión también recibió reconocimientos. Miller formó parte de equipos de guionistas de populares producciones diurnas estadounidenses antes y después del éxito alcanzado por "Viernes 13".
El legado de Victor Miller
Más de cuatro décadas después del estreno de la película original, el universo que Victor Miller ayudó a crear continúa vigente.
Camp Crystal Lake, Pamela Voorhees y Jason se convirtieron en nombres inseparables del cine de terror, mientras que la franquicia continúa desarrollando nuevos proyectos.
Aunque Jason evolucionó considerablemente en las películas posteriores, fue el guion de Miller el que presentó por primera vez la tragedia de la familia Voorhees y el misterioso Camp Crystal Lake.
Victor Miller murió a los 86 años dejando como principal legado una historia que comenzó en 1980 y terminó convirtiéndose en una de las sagas más reconocidas del género de terror.