 Estructura cae sobre Aarón Mercury en entrevista impactante
Farándula

Estructura cae encima de Aarón Mercury durante entrevista

El influencer y modelo se encuentra en buen estado de salud tras un accidente ocurrido durante una entrevista el 4 de septiembre, cuando una estructura colapsó inesperadamente.

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Aarón Mercury, Instagram
Aarón Mercury / FOTO: Instagram
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Un inesperado incidente capturó la atención en el mundo del entretenimiento este viernes 4 de septiembre, cuando una estructura se desplomó durante una entrevista en vivo con Aarón Mercury, reconocido por su paso por "La Casa de los Famosos México".

Afortunadamente, y para alivio de sus miles de seguidores, se ha confirmado que el creador de contenido se encuentra en perfecto estado de salud, sin lesiones de consideración, y la situación fue controlada rápidamente, permitiendo la reanudación de la entrevista.

El suceso tuvo lugar mientras Aarón Mercury, una figura prominente en redes sociales, concedía una entrevista para el medio "Media Digital H&L" en el marco de un evento público. *VER AL FINAL

El ex participante del aclamado reality show estaba conversando sobre sus más recientes proyectos y planes futuros, cuando la plática fue interrumpida de manera abrupta por el estruendo y posterior caída de una parte del montaje.

Las imágenes del momento, que no tardaron en circular y volverse virales en diversas plataformas, muestran al ganador de "Supernova" interactuando con los reporteros.

Segundos después de un ruido perceptible, una estructura visiblemente se desploma cerca del área de la entrevista. Este percance obligó a la inmediata suspensión de la conversación, generando una ola de preocupación y especulaciones en redes sociales sobre el estado físico del joven influencer.

Se encuentra bien

Ante la rápida propagación del video, el equipo de "Media Digital H&L" se encargó de disipar los rumores y brindar información oficial.

Confirmaron que la situación no escaló a mayores y que Aarón Mercury se encuentra completamente bien de salud.

Para reafirmar la tranquilidad, el medio compartió un mensaje directo y conciso en sus plataformas digitales: "Todos salimos bien, Aarón Mercury al 100". Esta declaración fue clave para calmar la alarma inicial y asegurar a la audiencia que el incidente había sido un susto sin consecuencias graves para el influencer.

Aarón Mercury se ha consolidado como una figura influyente en el panorama digital y del entretenimiento mexicano. Reconocido por su carisma como creador de contenido y su versatilidad como modelo, su salto a la fama se produjo hace aproximadamente un año, cuando formó parte del elenco de "La Casa de los Famosos México".

Desde su destacada participación en este popular reality show, Mercury ha continuado expandiendo su carrera, colaborando en múltiples proyectos con Televisa y manteniendo una fuerte presencia en el ojo público.

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