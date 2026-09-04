 Casa misteriosa en Quetzaltenango atrae atención internacional
Farándula

Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesos

Una histórica casa de Quetzaltenango está dando de qué hablar. Trabajadores aseguran haber vivido inquietantes experiencias en su interior y la historia llamó la atención de un medio internacional. ¿Qué ocurre en el lugar?

Compartir:
Centro Cultural Casa No’j , Foto redes sociales Centro Cultural Casa No’j
Centro Cultural Casa No’j / FOTO: Foto redes sociales Centro Cultural Casa No’j
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una antigua construcción ubicada en pleno centro de Quetzaltenango se convirtió en protagonista de un reportaje internacional debido a los misteriosos relatos de trabajadores y visitantes que aseguran haber experimentado situaciones difíciles de explicar en su interior.

Se trata del Centro Cultural Casa No’j, un inmueble histórico que actualmente funciona como espacio para actividades culturales en Xela y cuyo pasado se remonta al siglo XIX.

Las historias sobre supuestas presencias, sombras, ruidos y hasta la aparición de una misteriosa niña vestida de blanco despertaron la curiosidad del programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

El reportaje fue difundido por la cadena internacional, llevando así una de las historias de misterio de Guatemala ante una audiencia internacional.

Una histórica casa en el centro de Quetzaltenango

De acuerdo con el reportaje, el Centro Cultural Casa No’j funciona en un antiguo edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Quetzaltenango.

Antes de convertirse en un espacio cultural, la construcción tuvo otros usos. Según la información presentada por Telemundo, inicialmente funcionó como convento de monjas y posteriormente fue habitada por Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala entre 1898 y 1920.

Sin embargo, además de su historia, actualmente son las experiencias relatadas por las personas que trabajan en el inmueble las que han despertado curiosidad.

Uno de los trabajadores contó que en una ocasión se encontraba completamente solo cuando comenzó a experimentar una sensación extraña.

"De repente sentí esa energía, esa vibra que algo me estaba viendo, algo estaba pasando", relató.

El hombre explicó que al voltear no encontró a nadie y, debido a la hora, sabía que era la única persona que permanecía dentro del edificio.

"Como buen escéptico que soy, mejor guardé las cosas y me fui", agregó.

Ruidos en medio del silencio

Las experiencias no se limitarían a la sensación de estar siendo observado.

En el reportaje también se mencionan sonidos que los trabajadores aseguran escuchar cuando aparentemente no existe nadie que pueda provocarlos.

"Todo está tranquilo y de repente se oye el rechinar de las tablas, se oyen golpes como que estuvieran caminando", contó uno de ellos.

El temor que generan estas experiencias sería tal que ningún guardia acepta pasar la noche dentro del recinto.

Quienes recorren los pasillos también aseguran percibir cambios repentinos de temperatura entre determinadas áreas, además de sonidos que no han logrado explicar.

Una sombra dentro de un baño

Una de las experiencias más inquietantes fue relatada por Shirley Tok, quien, según el reportaje, lleva dos años trabajando en Casa No’j.

La mujer recordó que uno de sus mayores sustos ocurrió cuando creyó observar la sombra de una persona dentro de uno de los baños.

"Acá es donde veo la sombra y yo me quedo como de que, ‘ah, bueno, alguien está usando el baño’", explicó.

Al no obtener respuesta, decidió tocar nuevamente la puerta. Finalmente se atrevió a empujarla para comprobar quién estaba dentro. "Cuando abro, pues el baño está vacío", recordó.

Tok también mostró una bodega del inmueble en la que asegura haber experimentado una sensación de pesadez y frío. Debido a lo ocurrido, confesó que no le agrada mirar hacia ese espacio.

Extraños destellos captados por las cámaras

Las cámaras de seguridad de Casa No’j también forman parte de las historias que rodean al edificio.

Según el reportaje de Telemundo, los dispositivos han registrado extraños destellos de luz que los trabajadores aseguran no poder explicar.

Aunque este tipo de imágenes puede tener diversas explicaciones naturales o técnicas, para quienes trabajan en el inmueble se han convertido en otro elemento que alimenta las historias que desde hace tiempo circulan alrededor de la antigua construcción.

La misteriosa niña vestida de blanco

Pero entre todos los relatos hay uno que resulta particularmente inquietante.

De acuerdo con los trabajadores entrevistados, algunos visitantes aseguran haber observado dentro de Casa No’j a una niña vestida completamente de blanco.

Otros testimonios son todavía más particulares: algunas personas afirman haberse encontrado con una figura cuyo aspecto les recuerda al expresidente Manuel Estrada Cabrera, quien habitó el inmueble.

Hasta ahora se trata únicamente de testimonios y relatos de trabajadores y visitantes, pues no existe evidencia que permita comprobar que los acontecimientos tengan un origen paranormal.

En Portada

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestacionest
Nacionales

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestaciones

12:40 PM, Sep 04
Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustiblest
Nacionales

Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustibles

06:55 AM, Sep 04
Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de aguat
Nacionales

Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de agua

01:45 PM, Sep 04
Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuajet
Deportes

Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuaje

01:27 PM, Sep 04
Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesost
Farándula

Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesos

01:08 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEstados UnidosReal MadridEE.UU.Copa Centroamericana#liganacionalredes socialesviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar