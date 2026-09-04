Casa misteriosa en Quetzaltenango atrae atención internacional

Una antigua construcción ubicada en pleno centro de Quetzaltenango se convirtió en protagonista de un reportaje internacional debido a los misteriosos relatos de trabajadores y visitantes que aseguran haber experimentado situaciones difíciles de explicar en su interior.
Se trata del Centro Cultural Casa No’j, un inmueble histórico que actualmente funciona como espacio para actividades culturales en Xela y cuyo pasado se remonta al siglo XIX.
Las historias sobre supuestas presencias, sombras, ruidos y hasta la aparición de una misteriosa niña vestida de blanco despertaron la curiosidad del programa Al Rojo Vivo de Telemundo.
El reportaje fue difundido por la cadena internacional, llevando así una de las historias de misterio de Guatemala ante una audiencia internacional.
Una histórica casa en el centro de Quetzaltenango
De acuerdo con el reportaje, el Centro Cultural Casa No’j funciona en un antiguo edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Quetzaltenango.
Antes de convertirse en un espacio cultural, la construcción tuvo otros usos. Según la información presentada por Telemundo, inicialmente funcionó como convento de monjas y posteriormente fue habitada por Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala entre 1898 y 1920.
Sin embargo, además de su historia, actualmente son las experiencias relatadas por las personas que trabajan en el inmueble las que han despertado curiosidad.
Uno de los trabajadores contó que en una ocasión se encontraba completamente solo cuando comenzó a experimentar una sensación extraña.
"De repente sentí esa energía, esa vibra que algo me estaba viendo, algo estaba pasando", relató.
El hombre explicó que al voltear no encontró a nadie y, debido a la hora, sabía que era la única persona que permanecía dentro del edificio.
"Como buen escéptico que soy, mejor guardé las cosas y me fui", agregó.
Ruidos en medio del silencio
Las experiencias no se limitarían a la sensación de estar siendo observado.
En el reportaje también se mencionan sonidos que los trabajadores aseguran escuchar cuando aparentemente no existe nadie que pueda provocarlos.
"Todo está tranquilo y de repente se oye el rechinar de las tablas, se oyen golpes como que estuvieran caminando", contó uno de ellos.
El temor que generan estas experiencias sería tal que ningún guardia acepta pasar la noche dentro del recinto.
Quienes recorren los pasillos también aseguran percibir cambios repentinos de temperatura entre determinadas áreas, además de sonidos que no han logrado explicar.
Una sombra dentro de un baño
Una de las experiencias más inquietantes fue relatada por Shirley Tok, quien, según el reportaje, lleva dos años trabajando en Casa No’j.
La mujer recordó que uno de sus mayores sustos ocurrió cuando creyó observar la sombra de una persona dentro de uno de los baños.
"Acá es donde veo la sombra y yo me quedo como de que, ‘ah, bueno, alguien está usando el baño’", explicó.
Al no obtener respuesta, decidió tocar nuevamente la puerta. Finalmente se atrevió a empujarla para comprobar quién estaba dentro. "Cuando abro, pues el baño está vacío", recordó.
Tok también mostró una bodega del inmueble en la que asegura haber experimentado una sensación de pesadez y frío. Debido a lo ocurrido, confesó que no le agrada mirar hacia ese espacio.
Extraños destellos captados por las cámaras
Las cámaras de seguridad de Casa No’j también forman parte de las historias que rodean al edificio.
Según el reportaje de Telemundo, los dispositivos han registrado extraños destellos de luz que los trabajadores aseguran no poder explicar.
Aunque este tipo de imágenes puede tener diversas explicaciones naturales o técnicas, para quienes trabajan en el inmueble se han convertido en otro elemento que alimenta las historias que desde hace tiempo circulan alrededor de la antigua construcción.
La misteriosa niña vestida de blanco
Pero entre todos los relatos hay uno que resulta particularmente inquietante.
De acuerdo con los trabajadores entrevistados, algunos visitantes aseguran haber observado dentro de Casa No’j a una niña vestida completamente de blanco.
Otros testimonios son todavía más particulares: algunas personas afirman haberse encontrado con una figura cuyo aspecto les recuerda al expresidente Manuel Estrada Cabrera, quien habitó el inmueble.
Hasta ahora se trata únicamente de testimonios y relatos de trabajadores y visitantes, pues no existe evidencia que permita comprobar que los acontecimientos tengan un origen paranormal.