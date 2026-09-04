Nina Dobrev sacada de la alfombra del Festival de Venecia

Nina Dobrev vivió un momento inesperado en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, donde fue invitada junto a otras figuras destacadas como Kendall Jenner, Blanca Suárez, Amal Clooney y las hermanas Kate y Rooney Mara.
Mientras la actriz Nina Dobrev posaba sonriente para los fotógrafos con un elegante vestido negro de lentejuelas de Giorgio Armani Privé, un miembro de seguridad se le acercó para recordarle que debía avanzar por el protocolo estricto del evento.
Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran a Nina Dobrev con una expresión de sorpresa al ser señalada por el personal del festival para que dejara espacio, al parecer el objetivo era para que pasaran a otros invitados.
Aunque inicialmente la actriz decidió ignorar la indicación y siguió posando, rápidamente apareció otro miembro de la organización para insistirle que debía moverse.
Este episodio, que algunos interpretaron como una falta de cortesía, responde a normas muy claras del festival: cada invitado dispone de un tiempo limitado para posar en la alfombra roja, con el fin de que todos tengan su oportunidad ante las cámaras.
De nuevo juntos
Si se habla de series de adolescentes americanas de este milenio, Nina Dobrev y Paul Wesley son dos figuras clave del imaginario popular.
Ellos fueron Elena y Stefan de The Vampire Diaries (Crónicas Vampíricas), el drama romántico que supo aprovechar el éxito de Crepúsculo en el cine con la adaptación de otras novelas del mismo género escritas por L.J. Smith.
Y, si alguien echa de menos verlos juntos en pantalla, está de suerte: los actores se reunirán en un nuevo proyecto.
Se trata de otra adaptación pero esta vez no será de vampiros. La plataforma de contenidos Hulu, propiedad de Disney, tiene en desarrollo una adaptación de You Deserve to Know, el libro de Aggie Blum Thompson publicado el año pasado.
¿El argumento? Gwen, Aimee y Lisa viven en la misma calle, comparten cafés y cenas de parejas. Pero, cuando el marido de Gwen es asesinado, se empieza a revelar la red de mentiras, traiciones y venganzas entre los tres matrimonios.
Nina Dobrev tendrá el personaje protagonista: Gwen, la mujer cuyo marido es asesinado. Wesley será Scott, uno de los maridos.