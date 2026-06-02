 Descubierto el romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi
Farándula

Ya no se esconden: La foto que delata el romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Aunque quisieron pasar desapercibidos, la modelo y el actor fueron captados en un restaurante durante su escapada a Japón.

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Jacob Elordi Kendall Jenner, Instagram
Jacob Elordi Kendall Jenner / FOTO: Instagram
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Kendall Jenner y Jacob Elordi se consolidan como una de las parejas del momento tras ser captados juntos en una exclusiva cena en Tokio. 

La modelo y el actor aparecieron fotografiados en el restaurante Udon Shin, donde posaron sonrientes junto a empleados del establecimiento, en una imagen publicada directamente en las redes sociales del local.

No es la primera vez que se muestran juntos en público, ya que recientemente disfrutaron de unos días en una playa privada en Hawái, donde se les vio compartir momentos íntimos que avivaron los rumores de un romance creciente.

En la imagen tomada en el restaurante japonés, ambos vistieron camisetas negras y se mostraron relajados.

Jacob Elordi, reconocido por su papel en la serie Euphoria, lució una gorra azul y lentes apoyados sobre la visera, inclinado hacia Kendall Jenner, quien posó con naturalidad junto a la pared.

Los comentarios en la publicación no tardaron en multiplicarse, destacando la complicidad y el estilo de la pareja. "Hasta posan igual" y "Se complementan muy bien", se pueden leer entre las reacciones más recurrentes.

Viaje a Japón tras escapada en Hawái

La visita a Tokio llegó apenas dos semanas después de que Jenner y Elordi fueran captados disfrutando de unas vacaciones en Hawái.

Las imágenes, difundidas por Page Six, mostraron a Kendall en bikini y a Jacob sin camisa, compartiendo una botella de vino en la playa. Ese viaje marcó un antes y un después para la pareja, según una fuente cercana, ya que fortaleció notablemente su vínculo.

Una persona del círculo de la modelo aseguró que Hawái provocó un giro inesperado en sus sentimientos. "Kendall realmente no esperaba estar tan interesada en él tan rápido, pero Hawái cambió todo", indicó.

Además, confirmó que ambos se acercaron mucho durante esas vacaciones y que la conexión se volvió más profunda de lo previsto. Incluso amigos y familiares de Jenner notaron el cambio. "Sus amigos y familia pueden ver cuánto le gusta", señaló la misma fuente.

El primer contacto público entre Kendall Jenner y Jacob Elordi surgió en abril, cuando asistieron juntos a la fiesta post-Coachella organizada por Justin Bieber. 

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