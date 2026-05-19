Kendall Jenner y Jacob Elordi: Foto Viral en la Playa

Kendall Jenner y Jacob Elordi vuelven a estar en el centro de la atención tras ser captados disfrutando juntos de una tranquila tarde en las playas de Hawái, intensificando los rumores de un posible romance entre ambas estrellas.
La modelo de 30 años y el actor australiano de 28 fueron vistos compartiendo una botella de vino y momentos de complicidad bajo el sol, situación que avivó los comentarios y especulaciones en redes sociales.
Las versiones sobre un vínculo sentimental entre Kendall Jenner y Jacob Elordi vienen en aumento desde que, según testigos, fueron vistos en actitud cariñosa y cercana durante el festival de Coachella.
Ahora, la evidencia fotográfica de ambos relajados en la arena, sonriendo y disfrutando de una bebida, empuja aún más las teorías entre fans y medios.
Antes de este viaje a Hawái, los medios reportaron que la modelo y el actor tuvieron una conversación íntima y coqueta en la fiesta posterior a los premios Oscar organizada por Vanity Fair en marzo.
Algunas semanas más tarde, testigos aseguraron que ambos se besaron apasionadamente en un evento posterior a Coachella, impulsado por Justin Bieber.
En la más reciente escapada, los famosos presuntamente se hospedaron en un resort de lujo en la isla de Kaua'i, donde aprovecharon para conocer sitios locales como Nourish Hanalei, una granja familiar, y frecuentaron cafeterías de la zona, según informaron fuentes cercanas.
Momentos capturados por las cámaras
Una fotografía compartida por TMZ muestra a ambos sentados juntos en la playa, con Kendall Jenner bebiendo vino directamente de la botella, luciendo vestidos de baño y relajados sobre una toalla.
La historia no termina ahí: la pareja también fue vista en una cita doble junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes desde hace más de tres años mantienen una relación.
El grupo se movilizó por Los Ángeles intentando evadir la atención de los paparazzis; Jacob fue quien condujo mientras Kendall ocupaba el asiento de copiloto y Kylie y Timothée permanecían en la parte trasera.
La comunidad en línea reaccionó de forma inmediata: usuarios en Reddit no perdieron la oportunidad de bromear sobre la genética de la posible pareja, destacando la altura de ambos.
Un comentario viral celebró la escena de "beber vino con Jacob Elordi en la playa" como motivo de envidia divertida, mientras que otros resaltaban el atractivo de Jenner y Elordi como pareja.