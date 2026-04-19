Imagen de Jacobo Arbenz sorprende en Festival Coachella 2026

El escenario del Festival Coachella 2026 tuvo un momento inusual que se hizo tendencia durante este domingo, 19 de abril de 2026, porque la banda "The Strokes" proyectó la fotografía del expresidente Jacobo Arbenz Guzmán, cuando interpretaba su canción "Oblivius". Además, la banda liderada por cantante, compositor y productor Julián Casablanca, proyectó la imagen de otros exmandatarios de Latinoamérica y del mundo, como una señal de protesta.
La imagen de Jacobo Arbenz Guzmán en Coachella se publicó justo cuando la banda cantaba el coro de la canción que en inglés cuestiona "¿What side you standing on?", ¿De qué lado estas parado?, en su traducción al español.
El expresidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, cuya foto se proyectó en el Festival Coachella 2026 gobernó el país entre 1951 y 1954. El gobernante salió del poder luego de un golpe de Estado que lo derrocó y puso al mando del gobierno a Carlos Castillo Armas.
Según los registros históricos, Árbenz fue parte de un periodo democrático que precedió el expresidente Juan José Arévalo, padre del actual mandatario Bernardo Arévalo. El periodo de los dos expresidentes es reconocido como una era que se llamó "Primavera Democrática" en el país.
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¿Por qué "The Strokes" proyectó la foto de Jacobo Arbenz?
La imagen del exmandatario Jacobo Arbenz fue publicada junto a otros expresidentes y exlíderes mundiales que fueron derrocados de sus puestos. Tras mostrar las fotos, la proyección acompañó datos históricos acerca del año de su derrocamiento.
El texto hizo serias acusaciones en contra de la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA, por sus siglas en inglés), debido a que le atribuyeron el derrocamiento de esos líderes mundiales, incluyendo a Arbenz.
La presentación de "The Strokes" finalizó presentando imágenes de la actual guerra en Irán.
Trayectoria de la banda "The Strokes"
La banda de rock alternativo "The Strokes" resalta por sus sonidos convencionales, naturales y afinados de rock. Destaca el papel de la guitarras en las composiciones, con un estilo crudo y sencillo. Según sitios especializados, "The Strokes" es una de las bandas más influyentes del año 2000 y su trabajo permitió el surgimiento del género conocido como rock de garaje.
Expertos en espectáculos también destacan que el mensaje de sus canciones resalta un toque irónico, despreocupado y con tintes de rebeldía juvenil. Generalmente, la banda hace canciones con críticas a la sociedad, a las relaciones amorosas y al mundo de la fama.
La mayoría de las letras son escritas por el líder y vocalista de la banda Julián Casablanca. El grupo también está integrado por Nick Valensi, que ejecuta la guitarra y los coros; el guitarrista, Albert Hammond Jr.; el bajista, Nikolai Fraiture y el baterista, Fabrizio Moretti.