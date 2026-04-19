Sergio Madrazo asume el consejo político del partido TODOS

El partido político TODOS celebró la presentación de su presidente del consejo político, Sergio Madrazo, durante una reunión de este domingo 19 de abril de 2026. En su discurso, Madrazo explicó que su organización política estará elaborando una agenda de política interior y exterior.
Madrazo agregó que buscará fortalecer las relaciones de Guatemala con EE. UU., El Salvador y Argentina. Además, el funcionario aseguró que impulsarán algunas iniciativas de ley desde el Congreso de la República, para modificar algunos impuestos como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
"Vamos a cultivar las relaciones con Argentina, que es un ejemplo en América Latina, en reactivación económica a través de la eliminación de impuestos y la reducción de impuestos", afirmó Madrazo en la actividad del partido TODOS.
El político añadió que en el Legislativo tienen cuatro iniciativas de ley que van a impulsar hasta que se hagan una realidad. Entre ellas mencionó la reducción del Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y la eliminación de otros aranceles que consideró como una carga para el guatemalteco productivo.
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El plan del partido TODOS
Madrazo enfatizó que para gobernar Guatemala, el partido TODOS va a organizar un plan y un proyecto de nación, para recorrer el país teniendo un norte muy claro. "Como presidente del consejo político, les quiero decir que vamos a caminar con dos piernas, la política exterior y la política interior".
"Vamos a enforcarnos en Guatemala, de adentro hacia afuera, porque no se puede gobernar solo de adentro o solo de afuera", aseguró Madrazo.
Además, Rodríguez explicó que aún no están nombrando personas para cargos de elección popular y que esta vez únicamente eligieron a Madrazo para la mencionada presidencia. El parlamentario agregó que esto es lo único que han hecho hoy, siendo respetuosos de la ley, porque no se está hablando de candidaturas.
Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas, 89.7 FM.