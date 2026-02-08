 Famosos en el Super Bowl: J Balvin, Justin Bieber y Kendall Jenner
El Super Bowl LX no solo reúne a las estrellas de la NFL: también se convierte en la alfombra roja más grande del deporte. Cantantes, actores, deportistas e influencers llegaron al Levi's Stadium para vivir el partido entre Seahawks y Patriots.

El Super Bowl LX se convirtió nuevamente en un espectáculo que trasciende el deporte. Mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi, el Levi’s Stadium también se llenó de celebridades de la música, el cine, la moda y el deporte.

Como cada año, el llamado "Gran Juego" se transformó en un punto de encuentro para figuras internacionales que no quisieron perderse uno de los eventos más vistos del planeta.

Estrellas de la música en el estadio

Entre los famosos que llegaron al estadio destaca J Balvin, cuya presencia generó especulación entre los fanáticos sobre una posible aparición sorpresa junto a Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo. El colombiano llegó sonriente y saludando a los asistentes, en medio de la emoción previa al partido.

Justin Bieber también fue visto en el Levi’s Stadium disfrutando del ambiente del Super Bowl, mientras que la leyenda del rock Jon Bon Jovi y el rapero Travis Scott se sumaron a la lista de invitados de lujo.

Jay-Z, uno de los nombres más influyentes de la industria musical y figura clave en la producción musical de la NFL en los últimos años, asistió al evento acompañado de su hija.

Celebridades de Hollywood y la cultura pop

El Super Bowl LX también reunió a figuras del cine y el entretenimiento. El actor Chris Pratt, conocido por su papel en Guardianes de la Galaxia, participó en la presentación de los Seattle Seahawks, equipo al que ha apoyado desde su infancia.

Entre las celebridades presentes también se encuentran Kendall Jenner, quien fue captada llegando al estadio, y Adam Sandler, reconocido fanático del deporte y presencia frecuente en eventos deportivos de gran magnitud.

Deporte e invitados internacionales

El evento deportivo más importante de Estados Unidos también atrajo a figuras del deporte mundial. El extenista Roger Federer fue uno de los invitados destacados en las gradas, al igual que el exmariscal de campo Tom Brady, quien asistió para apoyar a los New England Patriots.

Otra de las personalidades presentes fue Logan Paul, luchador de la WWE e influencer, quien generó comentarios en redes sociales tras restar importancia al espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.

También asistió Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien aprovechó la pausa de la Liga MX para presenciar el evento.

El Super Bowl, más que un partido

A lo largo de los años, el Super Bowl se ha consolidado como uno de los eventos culturales y mediáticos más importantes del mundo, donde el deporte, la música y el espectáculo convergen en un mismo escenario.

La edición LX no fue la excepción. Antes incluso de que iniciara el partido, el estadio ya brillaba con la presencia de celebridades internacionales, confirmando que el Super Bowl no solo define al campeón de la NFL, sino que también funciona como una vitrina global de la cultura pop.

Con el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny y la presencia de tantas figuras del entretenimiento, la noche promete convertirse en una de las más memorables en la historia reciente del evento.

