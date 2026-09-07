Adria Arjona habla sobre actor 'pendejo' y elige su nombre

La actriz Adria Arjona volvió a generar conversación en redes sociales después de revelar que tuvo una experiencia bastante particular trabajando junto a un actor cuyo comportamiento la dejó completamente sorprendida. Aunque la intérprete decidió no mencionar su nombre, sus declaraciones provocaron que muchos internautas comenzaran a especular sobre su identidad.
Durante una entrevista, Arjona recordó que llegó a trabajar con un actor cuyo comportamiento le provocó una mezcla de asombro e incredulidad. Según explicó, lo que más le llamó la atención fue el enorme ego que percibió durante aquella experiencia y la manera en que determinadas actitudes parecían ser toleradas dentro de un set de filmación.
La actriz incluso cuestionó la manera en que algunos intérpretes utilizan el llamado método de actuación para justificar comportamientos considerados desagradables. En ese sentido, lanzó una crítica contundente contra quienes, bajo esa etiqueta, terminan tratando mal a otras personas durante una producción.
Aunque Adria Arjona no confirmó la identidad del actor, existe un nombre que comenzó a aparecer con fuerza entre los comentarios de los fanáticos: Jared Leto. La especulación tiene relación con que ambos actores compartieron créditos en la película "Morbius", donde Arjona interpretó a Martine Bancroft y Leto dio vida al protagonista.
Adria Arjona sigue brillando
Por ello, muchos seguidores relacionaron inmediatamente sus declaraciones con el famoso intérprete. Sin embargo, es importante aclarar que la actriz nunca dijo que se tratara de Leto, por lo que esta versión permanece únicamente como una especulación de los internautas.
Arjona también cuestionó que ciertas conductas sean aceptadas con mayor facilidad cuando provienen de actores hombres. A su juicio, una mujer que tuviera ese mismo comportamiento probablemente enfrentaría mayores consecuencias profesionales.
La declaración rápidamente despertó comentarios en redes sociales, donde los usuarios intentan descubrir quién es el misterioso actor al que se refirió la intérprete. Por ahora, Adria Arjona mantiene en secreto su identidad, mientras las especulaciones continúan creciendo.
Lo único claro es que su experiencia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del método de actuación y el comportamiento de algunas estrellas durante los rodajes.