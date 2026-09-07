La Granja VIP: ¿Cambió su elenco? Descubre la verdad aquí

La segunda temporada de La Granja VIP comenzó rodeada de polémica incluso antes de que sus participantes pusieran un pie en el reality. A pocos días de su estreno, circuló información que aseguraba que la producción habría tomado una decisión radical: retirar a las celebridades que ya habían sido confirmadas y sustituirlas por un elenco con un perfil mucho más familiar.
Entre los nombres que supuestamente quedarían fuera figuraban Niurka Marcos, Carlos Trejo, Manelyk González, Ivonne Montero, Kunno, Fernando Lozada, Rafael Mercadante, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "La Bebeshita" y Natalia Alcocer, entre otros.
Sin embargo, el estreno del programa la noche del domingo 6 de septiembre terminó aclarando qué había de cierto en aquella versión: varios de los famosos mencionados como supuestamente eliminados sí ingresaron a la competencia.
¿De dónde surgió el rumor sobre el cambio de elenco?
La versión tomó fuerza después de unas declaraciones del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. De acuerdo con lo señalado por el comunicador, la producción habría decidido remover al elenco previamente contemplado para realizar una modificación importante antes del comienzo de las grabaciones.
Según esa publicación, la supuesta decisión estaría relacionada con el enfoque familiar que Adal Ramones había mencionado para esta nueva edición.
Infante consideró que algunas de las celebridades anunciadas podrían generar confrontaciones, insultos, descalificaciones y otro tipo de situaciones que no encajarían con ese concepto.
La información causó especial sorpresa porque la lista incluía precisamente a algunas de las figuras que ya habían promocionado durante semanas como sus principales apuestas para la temporada.
¿Quiénes supuestamente quedarían fuera?
Entre los nombres señalados en aquella versión estaban Carlos Trejo, Ivonne Montero, Niurka Marcos, Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "La Bebeshita", Natalia Alcocer, Kenny Avilés y Manelyk González.
También se mencionaron posibles sustitutos con una imagen considerada más familiar, entre ellos Cositas, Chuponcito y la creadora de contenido Lara Campos.
Sin embargo, había un elemento que generaba dudas sobre esta información: al mismo tiempo que circulaba la versión del cambio, los canales oficiales del programa continuaban reconociendo públicamente al elenco anunciado.
El estreno terminó con las especulaciones
Finalmente llegó la noche del domingo 6 de septiembre y La Granja VIP abrió las puertas de su segunda temporada.
La gala confirmó que el supuesto cambio total del elenco no ocurrió.
Niurka Marcos, Manelyk González, Ivonne Montero, Daniela Alexis "La Bebeshita", Carlos Trejo, Kunno y Fernando Lozada estuvieron entre las celebridades que ingresaron a la competencia.
De hecho, algunos de ellos comenzaron inmediatamente a protagonizar las primeras dinámicas del reality.
Manelyk obtuvo inmunidad y determinados privilegios durante el estreno, mientras que María Karunna terminó convertida en la primera nominada de la temporada.
También se revelaron nuevas celebridades durante la gala, entre ellas Pimpinela Escarlata, figura de la lucha libre mexicana.
Niurka y Manelyk ya generan expectativa
Uno de los principales atractivos de la temporada es precisamente la convivencia entre participantes con personalidades fuertes y antecedentes de conflictos en otros realities.
Niurka Marcos y Manelyk González forman parte de ese grupo. Ambas ya habían tenido diferencias anteriormente y su reencuentro despertó expectativa desde antes del estreno.
De hecho, durante su presentación oficial, Manelyk habló de su relación con Niurka y aseguró que llegaba con la intención de hacer "borrón y cuenta nueva", aunque también dejó claro que recordaba los problemas que habían tenido anteriormente.
Durante la primera noche ya hubo momentos de tensión entre ambas, demostrando que la nueva temporada no estará necesariamente alejada de las confrontaciones que caracterizan a este tipo de formatos.
Así funciona La Granja VIP 2026
La segunda temporada contempla 20 lugares y aproximadamente 15 semanas de competencia.
A diferencia de otros realities centrados únicamente en la convivencia, aquí los famosos deben asumir tareas relacionadas con la vida rural: limpiar establos, cuidar animales, ordeñar vacas y superar distintas pruebas. La producción contempla además el cuidado de alrededor de 50 animales.
Adal Ramones regresó como conductor principal acompañado por Kristal Silva. El panel de críticos está integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, mientras que Alfredo Adame, ganador de la primera temporada, se incorporó como crítico especial.
La competencia puede seguirse con transmisión continua 24/7 en Disney+.