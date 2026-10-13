Selma Blair arrestada por agresión a auxiliares de vuelo

La actriz estadounidense Selma Blair, reconocida por sus participaciones en Legalmente rubia, Juegos sexuales y Hellboy, enfrenta un complicado panorama judicial después de ser arrestada por un presunto incidente violento durante un vuelo comercial entre Los Ángeles y Nueva York.
La intérprete, de 54 años, fue detenida la noche del domingo 11 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, luego de que integrantes de la tripulación denunciaran que había agredido físicamente a dos auxiliares de vuelo.
De acuerdo con información de Associated Press y Reuters, el incidente ocurrió a bordo de un avión de Delta Air Lines y provocó la intervención de las autoridades aeroportuarias.
El caso adquirió mayor gravedad cuando surgieron nuevas acusaciones relacionadas con el comportamiento de la actriz después de su detención, incluyendo presuntas agresiones contra una agente policial y una enfermera.
Mientras avanzan las investigaciones, sus representantes aseguran que todo ocurrió durante una emergencia médica.
¿Qué ocurrió durante el vuelo de Selma Blair?
Los hechos comenzaron durante un vuelo de Delta Air Lines que partió de Los Ángeles con destino a Nueva York.
Según los reportes policiales difundidos por medios estadounidenses, Blair habría presentado un comportamiento alterado y protagonizado un enfrentamiento con integrantes de la tripulación.
La actriz es señalada de presuntamente golpear a una auxiliar de vuelo y morder a otra, provocándoles lesiones.
También trascendió que habría intentado abrir una puerta del avión mientras se encontraba en el aire, situación que llevó al personal a intervenir para controlar el incidente.
La tripulación alertó a las autoridades y solicitó asistencia para cuando el avión llegara a su destino.
Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, aproximadamente a las 23:00 horas del domingo, agentes de seguridad ingresaron para atender la situación.
Dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y una de ellas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Nuevas acusaciones después de su detención
El incidente no terminó cuando Blair abandonó el avión. Según documentos judiciales citados por Associated Press, la actriz también habría agredido a una agente de la Autoridad Portuaria mientras era trasladada para recibir atención médica.
La funcionaria aseguró que Blair la pateó repetidamente mientras intentaba asegurarla a una camilla, provocándole dolor e inflamación.
Posteriormente, cuando se encontraba en el hospital, también habría pateado a una enfermera.
Estas acusaciones dieron lugar a dos cargos estatales de agresión que fueron presentados ante un tribunal de Queens, Nueva York.
Durante la audiencia celebrada el lunes 12 de octubre, la actriz se declaró inocente de ambos cargos.
Su abogado asegura que sufrió una emergencia médica
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la explicación presentada por la defensa de Selma Blair.
Su abogado, Shawn Barnes, argumentó ante el tribunal que la actriz atravesó un episodio de confusión y desorientación relacionado con una emergencia médica.
De acuerdo con la defensa, Blair había omitido algunas dosis de sus medicamentos y se encontraba agotada debido a sus compromisos laborales.
El abogado también mencionó los efectos de la altitud durante el vuelo y un golpe en la cabeza como posibles factores que contribuyeron a su estado.
Los representantes de la actriz sostienen que las presuntas agresiones no fueron intencionales. Tras recibir atención médica, Blair fue reportada en condición estable.
Estas explicaciones forman parte de la postura de su defensa y todavía no constituyen una conclusión judicial sobre las causas del incidente.
¿Selma Blair podría ir a prisión?
La situación legal de la actriz podría complicarse debido a que enfrenta procedimientos en distintas jurisdicciones.
Por una parte, las autoridades de Nueva York presentaron dos cargos estatales de agresión relacionados con los incidentes que involucraron a la agente policial y a la enfermera.
Por otra, el FBI emitió una citación por las presuntas agresiones ocurridas a bordo del avión, hechos sujetos a jurisdicción federal estadounidense.
De acuerdo con los reportes judiciales, Blair podría enfrentar una pena de entre dos y siete años de prisión si fuera declarada culpable de los cargos estatales, dependiendo de las disposiciones legales aplicables.
Un juez estableció una fianza de 20 mil dólares en efectivo, con otras modalidades de garantía, y la actriz recuperó su libertad el lunes por la noche.
Su próxima comparecencia ante el tribunal estatal está prevista para el 19 de enero de 2027.
Hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria y la actriz mantiene su declaración de inocencia.
Selma Blair ya había revelado que mordió a otras celebridades
Uno de los detalles que ha vuelto a generar comentarios es que la actriz habló anteriormente sobre comportamientos similares en situaciones sociales.
En su libro autobiográfico Mean Baby: A Memoir of Growing Up, publicado en 2022, Blair recordó episodios en los que mordió a diferentes personalidades del entretenimiento.
Entre ellas mencionó al creador de Family Guy, Seth MacFarlane, a la actriz Sienna Miller y a la modelo Kate Moss.
Según explicó en sus memorias, algunas de estas situaciones ocurrieron cuando se sentía abrumada o no sabía cómo reaccionar ante determinadas interacciones sociales.
En el caso de MacFarlane, relató que le mordió la mano durante una fiesta celebrada en Las Vegas en 2004.
También recordó que mordió el brazo de Sienna Miller durante un encuentro en el hotel Chateau Marmont en 2006.
Otra experiencia involucró a Kate Moss, quien, según el relato de Blair, reaccionó después de que la actriz le mordiera un dedo.
La intérprete reconoció en su libro que estos comportamientos le provocaron vergüenza y arrepentimiento.
La lucha de Selma Blair contra la esclerosis múltiple
Selma Blair ha hablado públicamente sobre los desafíos de salud que ha enfrentado durante los últimos años. En 2018 reveló que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central.
Desde entonces, la actriz ha compartido aspectos de su tratamiento, recuperación y adaptación a los cambios físicos que ha experimentado.
Su experiencia también la convirtió en una figura destacada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
En 2023 participó en un acto en la Casa Blanca relacionado con el aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido públicamente que su diagnóstico sea la causa directa del incidente ocurrido durante el vuelo. La explicación médica presentada por sus representantes deberá ser evaluada dentro del proceso correspondiente.