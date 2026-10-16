Hijo de Halle Berry revela foto que prueba maltrato

Halle Berry, de 60 años, ha respondido enérgicamente a las acusaciones de supuesto abuso físico presentadas por su exesposo, Olivier Martinez, también de 60 años.
La estrella de Hollywood cuestionó la autenticidad y el valor probatorio de una fotografía que su hijo Maceo, de 13 años, habría tomado durante el incidente denunciado, argumentando que la imagen no muestra ninguna lesión en el adolescente ni aporta pruebas que respalden la versión de su expareja.
En una declaración judicial a la que tuvo acceso la revista People, Halle Berry sostuvo que la fotografía en cuestión no demuestra que ella haya intentado estrangular a su hijo, como alega Martinez.
La actriz afirmó con contundencia que no existe ninguna imagen que exhiba heridas, enrojecimiento, hematomas o marcas en el cuello del menor que coincidan con la grave acusación.
"La única fotografía que Olivier identifica es una imagen de Halle, de pie y tranquila, con las manos en los bolsillos, a varios pasos de Maceo", se detalla en el documento judicial citado por People. Esta descripción contrasta directamente con la narrativa de agresión que su exesposo ha intentado establecer.
Detalles de la disputa legal y las versiones opuestas
La respuesta de Halle Berry llegó después de que Martinez presentara nuevos documentos ante el tribunal el lunes 12 de octubre.
En estos escritos, el actor aseguró que su hijo tomó la fotografía inmediatamente después del presunto episodio de violencia, el cual habría ocurrido el 26 de septiembre.
Según la versión del exesposo de la actriz, el adolescente habría recurrido a la cámara porque ya había sido agredido anteriormente y nadie le había creído, lo que lo llevó a buscar una forma de documentar la situación.
Además, Halle Berry también abordó los señalamientos relacionados con el testimonio de su prometido, el músico Van Hunt, quien había declarado previamente que no observó marcas ni hematomas en el adolescente.
La actriz rechazó la interpretación de Martinez sobre ese testimonio, aclarando que su pareja actual no realizó una revisión física exhaustiva del menor, sino que simplemente manifestó que no había advertido señales visibles de lesiones en el adolescente.
"Son dos afirmaciones completamente distintas", sostuvo Berry en su declaración, enfatizando la diferencia entre una observación casual y un examen médico.
En documentos judiciales anteriores, Berry negó rotundamente haber maltratado físicamente a su hijo y, de hecho, aseguró que ella misma ha sido víctima de violencia doméstica en el pasado.
El conflicto judicial entre Halle Berry y Martinez se hizo público el 1 de octubre, cuando el actor solicitó la custodia exclusiva de Maceo.
En su petición, alegó que la estrella de Hollywood había ejercido violencia física contra el adolescente durante un episodio ocurrido el 26 de septiembre. Como resultado de estas acusaciones, Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra su ex el mismo 1 de octubre
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