Chris Brown sentenciado por agredir a productor con tequila

El cantante estadounidense Chris Brown, de 37 años, vuelve a estar en el centro de la polémica tras recibir una condena de ocho meses de prisión por agredir violentamente a un productor musical en un club nocturno de Londres, Inglaterra.
La sentencia fue dictada este lunes 26 de octubre de 2026 por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de que el artista se declarara culpable de un delito de violencia pública relacionado con un incidente ocurrido en febrero de 2023.
Sin embargo, el intérprete de éxitos como "Under the Influence", "With You" y "Forever" no tendrá que ingresar inmediatamente a prisión, debido a que el tribunal decidió suspender la ejecución de su condena durante 12 meses.
Esto significa que Brown podrá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por la justicia británica.
¿Por qué fue condenado Chris Brown?
El caso se remonta al 19 de febrero de 2023, cuando el cantante protagonizó un violento altercado en Tape London, un exclusivo club nocturno ubicado en el barrio de Mayfair, una de las zonas más lujosas de la capital británica.
De acuerdo con la investigación de la Policía Metropolitana de Londres, Brown atacó al productor musical Abraham Diaw, a quien conocía previamente, mientras ambos se encontraban en el establecimiento.
Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el cantante golpeó repetidamente a la víctima con una botella de vidrio, impactándola dos veces en la cabeza.
La agresión ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada y continuó cuando el productor intentó alejarse de sus atacantes.
En el incidente también participó Omololu Akinlolu, conocido artísticamente como HoodyBaby, amigo y entrenador vocal del cantante, quien golpeó a Diaw en la cabeza.
Según la Fiscalía británica, la víctima fue perseguida, derribada y pateada mientras se encontraba indefensa en el suelo.
Como consecuencia del ataque, Diaw tuvo que recibir atención médica en el Hospital St. Mary's por lesiones en la cabeza y una rodilla.
El juez advierte que la fama no otorga privilegios
Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez Tony Baumgartner calificó la agresión como un acto de violencia grave y destacó el peligro que representó utilizar una botella de vidrio para golpear repetidamente a una persona en la cabeza.
El magistrado también dejó claro que el éxito profesional y la fama internacional de Brown no justificaban un trato preferencial ante la justicia.
Para determinar la condena, el tribunal consideró diversos factores, entre ellos la declaración de culpabilidad del artista, su estabilidad laboral, sus actividades benéficas y su historial reciente.
Finalmente, decidió imponerle una pena de ocho meses de prisión, cuya ejecución quedó suspendida durante un año.
Por su parte, Akinlolu recibió una condena de cuatro meses de prisión, también suspendida durante 12 meses.
Ambos deberán pagar 1,500 libras esterlinas cada uno en concepto de costas judiciales, según los reportes de la audiencia.
¿Qué significa que Chris Brown no irá a prisión?
Aunque el cantante fue condenado a ocho meses de cárcel, la justicia británica determinó que la pena no se ejecutará inmediatamente.
La suspensión durante 12 meses implica que Brown deberá cumplir las condiciones establecidas por el tribunal y evitar cometer nuevos delitos durante ese período.
Si incumple las condiciones de la sentencia, podría enfrentar la ejecución de la pena de prisión.
Esta decisión le permite continuar en libertad y desarrollar sus actividades profesionales, aunque la condena permanece registrada como parte de sus antecedentes judiciales.
La resolución representa un desenlace importante para el artista, quien había enfrentado la posibilidad de recibir una pena de hasta tres años de prisión por el delito que finalmente admitió.
Chris Brown fue arrestado durante su gira internacional
El proceso judicial también provocó complicaciones para la carrera musical del estadounidense.
Después de la agresión de 2023, tanto Brown como Akinlolu abandonaron el Reino Unido, por lo que las autoridades británicas emitieron órdenes de arresto.
El cantante regresó al país en mayo de 2025 para realizar presentaciones correspondientes a su gira mundial Breezy Bowl XX.
Sin embargo, el 15 de mayo fue detenido en un hotel de Manchester, poco después de su llegada.
Inicialmente, las autoridades le negaron la libertad bajo fianza, lo que puso en riesgo varios conciertos programados.
Posteriormente, Brown consiguió salir en libertad tras ofrecer una garantía judicial de cinco millones de libras esterlinas, equivalente entonces a aproximadamente 6.7 millones de dólares.
Gracias a esta decisión pudo continuar con sus compromisos musicales en Europa y Norteamérica mientras avanzaba el proceso.
En julio de 2026, el cantante y su entrenador vocal se declararon culpables del delito de violencia pública. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró otros cargos más graves que habían sido presentados inicialmente.
Sus antecedentes judiciales y la agresión a Rihanna
Esta no es la primera ocasión en la que Chris Brown enfrenta problemas con la justicia por hechos violentos.
Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria ocurrió en 2009, cuando agredió físicamente a su entonces pareja, la cantante Rihanna, horas antes de la ceremonia de los premios Grammy.
El caso provocó una enorme controversia internacional y afectó considerablemente la imagen pública del artista.
Brown se declaró culpable de agresión y recibió una sentencia que incluyó cinco años de libertad condicional.
Posteriormente, también enfrentó otros conflictos legales, entre ellos un caso de agresión ocurrido en 2013 contra un hombre que le había solicitado una fotografía.
A pesar de estos antecedentes, el intérprete ha mantenido una exitosa carrera musical, con múltiples canciones en las listas de popularidad y dos premios Grammy.
Su más reciente reconocimiento de la Academia de la Grabación llegó en 2025, cuando ganó el premio al mejor álbum de R&B por "11:11 (Deluxe)".