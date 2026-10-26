Fallece Walter Koenig, el icónico Chekov de Star Trek

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Walter Koenig, el actor estadounidense que alcanzó fama internacional por interpretar a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek, una de las producciones más influyentes de la historia de la ciencia ficción.
El intérprete falleció el domingo 25 de octubre de 2026, a los 90 años, en su residencia de North Hollywood, California, según confirmó su representante a medios estadounidenses como TVLine y The Hollywood Reporter.
De acuerdo con la información difundida por su equipo, Koenig murió por causas naturales y estuvo acompañado por su hija Danielle y una sobrina durante sus últimos momentos.
Su partida representa una nueva pérdida para la histórica tripulación del USS Enterprise, cuyos personajes conquistaron a millones de espectadores desde el estreno de la serie en 1966.
Además de su participación en Star Trek, el actor desarrolló una extensa carrera en televisión, cine, teatro y doblaje, destacando especialmente por su trabajo en Babylon 5.
¿De qué murió Walter Koenig?
Según el comunicado difundido por sus representantes, Walter Koenig falleció por causas naturales, sin que se informara de una enfermedad específica relacionada con su muerte.
El actor había celebrado su cumpleaños número 90 el pasado 14 de septiembre, apenas unas semanas antes de su fallecimiento.
En el mensaje de despedida, sus representantes recordaron su trayectoria artística y destacaron la relación cercana que mantuvo con los seguidores de la ciencia ficción durante décadas.
Koenig era un participante habitual en convenciones de Star Trek, donde compartía anécdotas de las grabaciones, respondía preguntas y recordaba experiencias junto a sus antiguos compañeros.
Su presencia en estos encuentros lo convirtió en una figura especialmente querida por los fanáticos, quienes continuaron acompañando su carrera incluso después de que dejara de interpretar regularmente al personaje que lo hizo famoso.
Pavel Chekov, el personaje que lo convirtió en una estrella
Walter Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, Illinois, y comenzó su carrera artística durante la década de 1960.
Su gran oportunidad llegó en 1967, cuando fue seleccionado para incorporarse a la segunda temporada de Star Trek, creada por Gene Roddenberry y transmitida originalmente por NBC.
En la producción interpretó a Pavel Andreievich Chekov, un joven oficial ruso encargado de la navegación de la nave espacial USS Enterprise, bajo el mando del capitán James T. Kirk, interpretado por William Shatner.
El personaje destacó por su personalidad entusiasta, su acento ruso y su particular sentido del humor, características que rápidamente conquistaron a los espectadores.
La presencia de Chekov también tenía un significado especial dentro de la historia, ya que Star Trek se desarrolló durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían una intensa rivalidad política.
La inclusión de un oficial ruso en una tripulación integrada por personas de diferentes nacionalidades reflejaba la visión de un futuro en el que la humanidad había superado sus divisiones para trabajar en conjunto.
Aunque Koenig no apareció en la primera temporada, permaneció en la producción hasta su cancelación en 1969 y terminó convirtiéndose en uno de los integrantes más recordados del elenco.
Su participación en las películas de Star Trek
Aunque la serie original terminó en 1969, el éxito de Star Trek continuó creciendo gracias a las retransmisiones y al entusiasmo de sus seguidores.
Esto permitió que el elenco regresara a la pantalla grande en 1979 con Star Trek: The Motion Picture, película que marcó el inicio de una nueva etapa para la franquicia.
Walter Koenig retomó su personaje en las seis películas protagonizadas por la tripulación original: Star Trek: The Motion Picture (1979), Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek III: The Search for Spock (1984), Star Trek IV: The Voyage Home (1986), Star Trek V: The Final Frontier (1989) y Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991).
También apareció en Star Trek Generations (1994), por lo que su trayectoria cinematográfica dentro de la franquicia incluyó siete películas.
Décadas después, en 2023, volvió a participar en ese universo al prestar su voz al presidente Anton Chekov en Star Trek: Picard, un personaje presentado como descendiente del recordado oficial del Enterprise.
Su destacada participación en Babylon 5
Fuera de Star Trek, Koenig encontró otro personaje memorable en Babylon 5, la serie de ciencia ficción creada por J. Michael Straczynski y estrenada durante la década de 1990.
En esta producción interpretó a Alfred Bester, un poderoso oficial del Cuerpo Psíquico, una organización encargada de supervisar a personas con habilidades telepáticas.
A diferencia del simpático Chekov, Bester era un personaje autoritario, calculador y frecuentemente antagonista, lo que permitió al actor demostrar su versatilidad interpretativa.
Su participación en Babylon 5 fue especialmente apreciada por los seguidores del género, quienes pudieron descubrir una faceta muy diferente del artista.
Koenig también apareció en series como Columbo, Ironside y Diagnosis Murder. Incluso realizó una participación de voz en Futurama, donde se interpretó a sí mismo.
Además de actuar, desarrolló trabajos como guionista, escritor y docente, manteniendo una carrera que se extendió por más de seis décadas.
George Takei despide a su amigo de casi seis décadas
Una de las despedidas más emotivas llegó de George Takei, quien interpretó a Hikaru Sulu en Star Trek y compartió con Koenig una amistad de casi 60 años.
A través de sus redes sociales, Takei expresó su tristeza por el fallecimiento de su antiguo compañero y recordó que se conocieron durante las grabaciones de la serie en los años sesenta.
La amistad entre ambos trascendió las cámaras. En 2008, cuando Takei contrajo matrimonio con Brad Altman, Koenig fue su padrino de bodas.
El actor también recordó que Walter había cumplido 90 años el 14 de septiembre, fecha que coincidía con el aniversario de su matrimonio.
En su despedida, Takei destacó que su amigo no solamente fue Chekov, sino también un escritor, maestro y hombre reflexivo que siempre mantuvo una relación especial con sus admiradores.
Sus palabras reflejaron el cariño que existía entre los integrantes de una de las tripulaciones más reconocidas de la televisión.