Presentador Ernesto Chavana agrede a modelo con dron en vivo

Un incidente inesperado interrumpió una transmisión en vivo de Multimedios en Monterrey, Nuevo León, cuando el reconocido conductor Ernesto Chavana pateó un dron que formaba parte de una dinámica de entretenimiento y terminó golpeando directamente en el rostro a una de las modelos del programa Es Show, identificada como Isabella.
El suceso, captado por las cámaras de Canal 6, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el presentador y la producción.
El momento exacto del accidente ocurrió en el foro de Canal 6 de Multimedios. Las imágenes muestran a Ernesto Chavana frente a un dron que sobrevolaba el estudio a baja altura, mientras se desarrollaba una de las secciones habituales del programa.
La producción acompañaba el movimiento del aparato con un efecto de sonido que simulaba el zumbido de un mosquito, creando un ambiente de juego.
En un instante, el conductor levantó la pierna y lanzó una patada contra el dispositivo aéreo. El dron, al recibir el impacto, salió proyectado con fuerza hacia el área donde se encontraban varias integrantes del elenco.
El artefacto impactó de lleno en el rostro de Isabella, quien de inmediato se llevó las manos a la cara, evidenciando el dolor y la sorpresa.
La reacción en el estudio fue de asombro. Otras participantes se acercaron rápidamente para auxiliar a la joven, quien visiblemente adolorida, tuvo que abandonar el foro para recibir atención. El fragmento de video fue ampliamente difundido en diversas plataformas de redes sociales y también apareció en el sitio oficial de Multimedios, lo que amplificó la controversia.
Atención médica y regreso de la modelo
Tras el impacto, Isabella fue retirada del programa para ser atendida de inmediato. Los primeros reportes indicaron que la joven presentaba afectaciones en la zona de la boca y el rostro.
Sin embargo, en un fragmento posterior de la misma transmisión, la modelo regresó al estudio y se reunió nuevamente con Ernesto Chavana.
Aunque las imágenes iniciales generaron gran preocupación entre los espectadores, hasta el momento no se ha difundido un diagnóstico médico detallado que precise la gravedad de las lesiones sufridas.
La reacción inicial de Ernesto Chavana también fue objeto de comentarios en redes sociales, ya que en el primer video se le ve permanecer en su lugar mientras otras compañeras del programa auxiliaban a Isabella.
No obstante, una segunda grabación de la transmisión mostró al conductor ofreciendo una disculpa pública y asegurando que asumiría toda la responsabilidad por el accidente.
"Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar", expresó Chavana durante el programa. El presentador también reconoció sentirse avergonzado por su impulsiva reacción y explicó que se encontraba alterado en el momento en que decidió patear el aparato.
La producción de Canal 6 confirmó que Ernesto Chavana respondería por los daños ocasionados a la participante, reafirmando el compromiso de la empresa con la seguridad de su personal.