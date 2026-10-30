Lucero sugiere a mujeres tener un amante para mantenerse vitales

Durante un entrevista con Vanidades, Lucero fue cuestionada por su presunto regreso con Michel Kuri a lo que ella respondió que ahora está soltera.
Sin embargo, la cantante dijo sentirse afortunada porque todas las relaciones amorosas que ha tenido, incluido su matrimonio con Mijares, han sido tranquilas y le han dejado un buen sabor de boda.
"Yo he tenido la enorme fortuna, tengo que aclarar, de tener relaciones con hombres maravillosos", expresó la cantante, cuyo último noviazgo conocido es el que tuvo con el empresario Michel Kuri, de quien se separó en 2023 tras más de una década juntos.
Lucero acaparó la atención cuando confesó su secreto para mantenerse joven. Sin filtros, aconsejó públicamente a las mujeres que se "consigan un amante" como parte de su perspectiva sobre cómo mantener la vitalidad y la independencia personal, de acuerdo con reportes de Univision Famosos
"Yo le diría a todas las mujeres que se consigan un "amante", no en el sentido literal, sino en una pasión: La fotografía, cuidar orquídeas, ejercitarse, algo que las haga despertarse con ilusión todos los días", señaló.
El cariño que el público siente por Lucero está ligado a sus canciones, sus personajes y los momentos que ha compartido con distintas generaciones. Sin embargo, su historia no se limita a la imagen pública que la ha acompañado durante décadas.
La maternidad, las relaciones personales, los cambios profesionales y la experiencia acumulada forman parte de una vida que continúa evolucionando
Su relación con su ex
Para nadie es un secreto que, tras el fin de su matrimonio hace casi 15 años, Lucero y Manuel Mijares han mantenido una relación cercana y amistosa.
Los cantantes suelen compartir en viajes familiares, conciertos y otros proyectos profesionales, además no es nada raro que se dediquen mensajes cariñosos en cumpleaños y ocasiones especiales. Sin embargo, este vínculo con el padre de sus hijos tiene límites, pues así lo reveló en una reciente entrevista en la que descartó convivir con las parejas de sus ex.
De visita en Despierta América (Univision) para hablar de sus proyectos musicales y de su nuevo sencillo Fuertes Declaraciones, Lucero se sinceró también sobre algunos aspectos de su vida personal. La cantante fue cuestionada sobre si ha salido con las actuales parejas de sus ex.
"No somos tan modernos todavía porque creo que guardamos como ese respeto también de que cada quien su vida", respondió.
"O sea, ¿por qué tienes que ir a comer con los novios de todos? Como que tenemos otros amigos. Pero digo, se puede, y sobre todo que ya pasó mucho tiempo", expuso la también actriz, al parecer refiriéndose en específico a Mijares, de quien se divorció en 2011.