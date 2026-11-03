Festival Árbol Gallo 2026: Fecha y Novedades del Encendido

La temporada navideña está por comenzar en Guatemala y uno de los eventos más esperados por las familias ya tiene fecha confirmada. Se trata del Festival Árbol Gallo 2026, una tradición que nuevamente llenará de luces, música y alegría distintos puntos del territorio nacional.
Bajo el concepto "Enciende lo mejor de ti", Cerveza Gallo anunció que la celebración principal se realizará el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza Obelisco de la Ciudad de Guatemala.
De manera simultánea, la magia navideña llegará a otras 33 localidades del país, donde miles de guatemaltecos podrán disfrutar del tradicional encendido de los árboles.
En esta edición, los organizadores prometen una experiencia renovada que combinará tecnología, iluminación, música y entretenimiento familiar.
¿Qué novedades tendrá el Festival Árbol Gallo 2026?
Una de las principales sorpresas de este año será un espectáculo sincronizado de música e iluminación, diseñado especialmente para ofrecer una experiencia diferente a los asistentes.
Además, el festival invitará al público a realizar un recorrido imaginario por diferentes países mediante una propuesta inmersiva que buscará sorprender tanto a niños como a adultos.
La actividad también incluirá miles de sorpresas destinadas a los pequeños que asistan a la celebración en el Obelisco.
"El Festival Árbol Gallo representa uno de los momentos más importantes y emotivos para nuestra marca. Cada año trabajamos con dedicación para ofrecer una experiencia que permita a las familias guatemaltecas reunirse, compartir y disfrutar juntas del inicio de una época tan especial como la Navidad", comentó Ricardo Pontaza, gerente de Marca Cerveza Gallo.
Por su parte, Rodrigo Gavarrete, vocero de Cervecería Centro Americana, S. A., destacó que la innovación será protagonista de esta edición, especialmente con la incorporación del nuevo espectáculo de música y luces.
¿Dónde estarán ubicados los 34 Árboles Gallo?
La celebración se extenderá por diferentes departamentos y municipios de Guatemala, llevando el espíritu navideño a miles de familias.
Entre las localidades anunciadas se encuentran:
• Obelisco, Ciudad de Guatemala
• Condado Concepción
• Antigua Guatemala
• Mixco
• Amatitlán
• Chimaltenango
• Zacapa
• Sanarate
• Esquipulas
• Cobán
• Salamá
• Tactic
• Teculután
• Puerto Barrios
• Chiquimula
• San Agustín Acasaguastlán
• Guastatoya
• San Benito, Petén
• Santa Lucía Cotzumalguapa
• Escuintla
• Chiquimulilla
• Barberena
• Jalapa
• Nueva Santa Rosa
• Tiquisate
• Quetzaltenango
• Huehuetenango
• San Marcos
• Sololá
• Quiché
• Malacatán
• Mazatenango
• Retalhuleu
• Coatepeque
Los árboles permanecerán iluminados desde el 14 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, según el comunicado oficial.
El horario habitual de iluminación será de 17:30 horas a medianoche. Sin embargo, los días 24 y 31 de diciembre permanecerán encendidos hasta las 5:00 de la mañana.
La Ciudad de Guatemala también tendrá decoración especial
Como parte de las actividades navideñas, diferentes sectores de la capital contarán con iluminación y adornos especiales.
Entre los lugares anunciados destacan la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, bulevar Liberación, bulevar Los Próceres y el Paseo de la Sexta Avenida.
En estos espacios se instalarán guirnaldas, figuras tridimensionales, iluminación de árboles naturales y tradicionales cascadas de luces, creando ambientes especiales para que las familias puedan disfrutar de la temporada.
¿Cómo ver el encendido del Árbol Gallo desde casa?
Las personas que no puedan asistir presencialmente al evento principal tendrán la oportunidad de seguir la inauguración a través de las redes sociales oficiales de Cerveza Gallo.
De esta manera, las familias podrán disfrutar del espectáculo sin necesidad de trasladarse hasta la Plaza Obelisco.
Recomendaciones para asistir al Festival Árbol Gallo
Los organizadores informaron que se contará con seguridad privada perimetral y el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal para garantizar un ambiente familiar.
Asimismo, recomendaron a los asistentes llegar con suficiente anticipación, llevar ropa abrigada e identificar a los niños para evitar inconvenientes durante la celebración.
En cuanto a la movilidad, las autoridades comunicarán previamente las vías alternas mediante radio, pantallas digitales, señalización vial y el apoyo de EMETRA.
También se instalarán baños y basureros alrededor de la plaza, mientras que un equipo de limpieza realizará labores al finalizar la actividad.
Con estas novedades, el Festival Árbol Gallo 2026 se prepara para dar la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, manteniendo viva una tradición que ha acompañado a generaciones de guatemaltecos.