Detención de Inés Gómez Mont: Fiscalía mexicana y su explicación

Inés Gómez Mont enfrenta señalamientos por presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigación menciona contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, destinados originalmente al sistema penitenciario federal.
Según la fiscal Ernestina Godoy, los recursos salieron de dicho organismo y, tras varias triangulaciones, terminaron en cuentas personales de la exconductora, quien fue detenida en Florida el 30 de octubre por autoridades migratorias estadounidenses.
La FGR sostiene que Gómez Mont recibió recursos ilícitos mediante operaciones simuladas con empresas fantasma. El dinero fue desviado de contratos del sistema penitenciario para simular servicios y ocultar su destino final.
La acusación va más allá del presunto desvío: también se le atribuye omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos al declarar ingresos menores a los percibidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
Actualmente, Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada.
Su arresto en Estados Unidos responde a su situación migratoria. Desde septiembre de 2025, México solicitó su detención provisional con fines de extradición y trabaja en coordinación con autoridades estadounidenses para concretar el traslado.
En caso de ser deportada, la fiscalía afirmó que ejecutará las órdenes de aprehensión en cuanto llegue a México. Godoy subrayó que Gómez Mont goza de presunción de inocencia y será un tribunal mexicano quien determine su responsabilidad conforme a derecho.
Cronología del caso Inés Gómez Mont
- 2 de noviembre de 2026: La fiscal Ernestina Godoy reitera que hay tres órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con delincuencia organizada, recursos ilícitos y defraudación fiscal.
- 30 de octubre de 2026: La FGR confirma la detención de Inés Gómez Mont en Miami tras intercambio de información con autoridades estadounidenses.
- 30 de septiembre de 2026: Claudia Sheinbaum reporta que Interpol retiró las fichas rojas de Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, y anuncia gestiones para reactivarlas.
- 24 de septiembre de 2025: Las autoridades de Estados Unidos detienen a Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, quien después obtiene libertad bajo fianza.
- 26 de marzo de 2025: La UIF notifica que ambos salen de la Lista de Personas Bloqueadas, aunque siguen vigentes las órdenes de aprehensión.
- 29 de noviembre de 2023: Un juez concede amparo a la pareja para eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
- 20 de enero de 2022: La FGR señala que los contratos investigados rondan los 2 mil 950 millones de pesos y que se simularon operaciones con comprobantes fiscales.
- 29 de octubre de 2021: Se emite segunda orden de aprehensión contra Gómez Mont por defraudación fiscal equiparada.
- 19 de octubre de 2021: Interpol activa fichas rojas para localizar a la pareja en otros países.
- Septiembre de 2021: Se dan a conocer las órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y peculado.
- Noviembre de 2019: La FGR abre investigación contra Gómez Mont, Álvarez Puga, cinco personas más y siete empresas por probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.