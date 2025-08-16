 Pareja tocándose de forma inapropiada en TransMilenio
Internacionales

Captan a pareja tocándose de forma inapropiada en un vagón del transporte público

Indignación por pareja que se toca de forma inapropiada en una unidad del transporte público.

Compartir:
Pareja protagoniza actos inapropiados dentro de un vagón de TransMilenio., Captura de pantalla video X.
Pareja protagoniza actos inapropiados dentro de un vagón de TransMilenio. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado gran polémica entre los usuarios del transporte público en Bogotá, Colombia. En las imágenes se observa a una pareja protagonizando actos de carácter sexual dentro de un vagón de TransMilenio, pese a la gran cantidad de pasajeros que normalmente utiliza este servicio.

Según se aprecia, la mujer coloca su mano sobre el área privada del hombre, mientras él aparenta no involucrarse y continúa con su trayecto como si nada ocurriera. Uno de los pasajeros presentes grabó la escena, que posteriormente se difundió en redes, provocando indignación y debate sobre los límites del comportamiento en espacios públicos.

Reacciones por video captado en vagón del Transmilenio 

El hecho ha generado preocupación entre los usuarios habituales de TransMilenio, quienes recuerdan que se trata de un espacio compartido por personas de todas las edades, incluidos menores. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros exigieron a la empresa y a la Policía Metropolitana de Bogotá medidas concretas para evitar y sancionar este tipo de conductas.

El incidente motivó que usuarios solicitaran a TransMilenio y a la Policía Metropolitana de Bogotá medidas para reforzar la seguridad y regular la conducta en los vagones, espacios colectivos utilizados por personas de todas las edades.

En Portada

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicanot
Nacionales

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano

07:43 AM, Ago 16
Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025t
Deportes

Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025

07:01 AM, Ago 16
Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunest
Internacionales

Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunes

08:18 AM, Ago 16
¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA t
Farándula

¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA

08:16 AM, Ago 16

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos