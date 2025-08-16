Pareja tocándose de forma inapropiada en TransMilenio

Un video que circula en redes sociales ha generado gran polémica entre los usuarios del transporte público en Bogotá, Colombia. En las imágenes se observa a una pareja protagonizando actos de carácter sexual dentro de un vagón de TransMilenio, pese a la gran cantidad de pasajeros que normalmente utiliza este servicio.
Según se aprecia, la mujer coloca su mano sobre el área privada del hombre, mientras él aparenta no involucrarse y continúa con su trayecto como si nada ocurriera. Uno de los pasajeros presentes grabó la escena, que posteriormente se difundió en redes, provocando indignación y debate sobre los límites del comportamiento en espacios públicos.
Reacciones por video captado en vagón del Transmilenio
El hecho ha generado preocupación entre los usuarios habituales de TransMilenio, quienes recuerdan que se trata de un espacio compartido por personas de todas las edades, incluidos menores. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros exigieron a la empresa y a la Policía Metropolitana de Bogotá medidas concretas para evitar y sancionar este tipo de conductas.
