Abuelita salva a su nieta en explosión de pipa: está viva

Alicia Matías Teodoro, la mujer conocida como "la abuelita" que protegió a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, continúa con vida, confirmó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tras reconocer que fue un error incluirla entre los fallecidos del incidente.
La mañana del 12 de septiembre de 2025, las autoridades capitalinas admitieron públicamente que la inclusión de su nombre en el listado oficial de víctimas fatales fue incorrecta, luego de que la familia insistiera en que Alicia Matías seguía en estado grave pero viva y recibiendo atención médica especializada.
Declaraciones de la familia
Según declaraciones de Sandra Matías, hermana de Alicia, la vio en la madrugada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanece en terapia intensiva.
La mujer presenta quemaduras graves en aproximadamente un 98 % de su cuerpo, por lo que permanece sedada para evitar el dolor. La familia exigió que se corrigiera la información difundida por la Secretaría de Salud, pues desde el jueves por la noche circulaba la versión de su fallecimiento.
En respuesta, la Secretaría de Salud de CDMX emitió un comunicado donde no solo pidió disculpas sinceramente a la familia por la confusión, sino también se comprometió a revisar los procesos internos de verificación para evitar errores similares en el futuro.
Además, aseguraron que se publicaría muy pronto una lista actualizada de personas fallecidas por la explosión, con nombres correctos.
El incidente, ocurrido el 10 de septiembre bajo el puente de La Concordia de México, dejó un saldo preliminar de al menos 8 muertos y decenas de heridos de gravedad.
Alicia Matías se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras del suceso, al verse caminando con su nieta de dos años en brazos, huyendo del fuego, un acto que llamó la atención y solidaridad de muchos.
A través de redes sociales han circulado muchas imágenes e incluso ilustraciones de Alicia cargando a su nieta con el mensaje de "El amor de una abuela es incondicional". Muchas personas también esperan que se mejore.
