 Elecciones en Honduras: Asfura sigue liderando resultados
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura sigue liderando resultados electorales

El jueves, Salvador Nasralla atribuyó los nuevos resultados a un apagón en el sistema y pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Compartir:
Elecciones en Honduras, EFE
Elecciones en Honduras / FOTO: EFE

Nasry Asfura, candidato presidencial por el opositor y conservador Partido Nacional, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, en el conteo preliminar de las elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre, según el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura lidera el escrutinio con 1.124.145 votos (40,19 %), contra 1.104.807 (39,50 %) de Nasralla, con el 87,35 % de las actas escrutadas en Honduras.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 539,662 votos (19,29 %).

Tendencia revertida

Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves, Asfura, candidato que cuenta con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, comenzó a revertir la tendencia.

El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, "no" puede hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento en Honduras.

Denuncias y dudas

Honduras espera expectante los resultados de las elecciones, a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE.

Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE, representante del Partido Libre, denunció el jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan. "Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano", dijo Ochoa en una rueda de prensa.

Foto embed
Marlon Ochoa, consejero del CNE, representante del Partido Libre - EFE

El CNE tiene hasta 30 días, después de las votaciones, para dar a conocer los resultados oficiales.

También concurrieron a las urnas para escoger tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

*Con información de EFE

En Portada

Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capitalt
Nacionales

Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capital

07:53 PM, Dic 04
Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en Méxicot
Deportes

Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en México

07:54 PM, Dic 04
Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de añot
Nacionales

Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de año

09:57 PM, Dic 04
Nasralla denuncia cambio de datos en conteo de votos en Hondurast
Internacionales

Nasralla denuncia "cambio de datos" en conteo de votos en Honduras

12:03 PM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos