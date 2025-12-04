 Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento

Hasta el miércoles, Salvador Nasralla, del Partido Liberal llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Nasry Asfura, en el reñido escrutinio en Honduras.

Elecciones en Honduras, EFE
Elecciones en Honduras / FOTO: EFE

El conservador Nasry Asfura ha vuelto a liderar el recuento de las elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre, al obtener el 84,52 % de los votos, según informó este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hacia las 06:00 horas (locales) del jueves, Asfura sumaba 1.083.621 papeletas (40,05 %), contra las 1.075.313 (39,74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador.

Foto embed
Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional - EFE

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio en Honduras.

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517.696 votos (18,15 %).

Tropezado reencuentro

El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del Consejo Nacional Electoral de Honduras, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados.

El candidato que resulte electo sucederá, el 27 de enero de 2026, a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Honduras votó el pasado 30 de noviembre para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.

*Con información de EFE

