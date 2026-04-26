 Sube a 20 el número de civiles muertos por ataque con explosivos en carretera de Colombia
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Sube a 20 el número de civiles muertos por ataque con explosivos en carretera de Colombia

El ataque terrorista se atribuye a un grupo guerrillero que lanzó un cilindro cargado de explosivos en contra de un autobús.

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El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío., Foto EFE
El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío. / FOTO: Foto EFE

A veinte se elevó el número de muertos, todos civiles, tras el atentado con un cilindro cargado con explosivos que fue detonado el sábado por presuntos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), según el más reciente informe oficial publicado este domingo.

"En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte cuerpos", indicó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal (IML).

La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, y señaló que hasta ahora han sido identificadas 15 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

Medicina Legal informó además que continúa el proceso técnico para lograr la plena identificación de los cinco cuerpos restantes.

El atentado ha provocado rechazo de autoridades y distintos sectores, tras un recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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Vía EFE

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