¡Rubén Escobar, portero menos vencido del Clausura 2026!

El portero paraguayo Rubén Escobar se consagró como el guardameta menos vencido del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, consolidándose como una de las figuras más destacadas del campeonato. En apenas su segundo torneo con el Club Deportivo Guastatoya, el arquero guaraní logró quedarse con una distinción individual que refleja no solo su calidad bajo los tres palos, sino también su constancia a lo largo de la competencia.
Escobar disputó los 22 partidos del equipo en el presente certamen, mostrando regularidad y solidez en cada jornada. Durante este recorrido, recibió únicamente 21 goles, lo que le permitió alcanzar un promedio de 0.95 anotaciones encajadas por partido. En la lucha por este reconocimiento superó al argentino Tomás Casas, de Cobán Imperial, quien no pudo participar en la última jornada debido a una lesión, lo que terminó inclinando la balanza a favor del paraguayo.
Escobar, portero menos vencido y clasificación a cuartos
El rendimiento del guardameta representa una mejora notable respecto a su participación en el Apertura 2025, torneo en el que recibió 33 goles en 19 encuentros. En aquella ocasión, sus números lo colocaron entre los porteros más vulnerados del campeonato; sin embargo, en el Clausura 2026 logró revertir esa situación, evidenciando una evolución significativa en su desempeño, confianza y liderazgo dentro del área.
En cuanto al desempeño colectivo, Guastatoya cerró la fase regular con una contundente victoria de 4-0 frente a Deportivo Marquense. Este resultado no solo aseguró su permanencia en la Liga Nacional por una temporada más, sino que también les permitió clasificar a los cuartos de final del torneo. La goleada, sumada a un arco en cero ante su afición, coronó una jornada perfecta para el equipo y, especialmente, para Rubén Escobar, quien fue pieza clave en este logro.