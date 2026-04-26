 Kevin Moscoso protagoniza un error ante Municipal
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Kevin Moscoso protagoniza un error ante Municipal

El portero de Mixco cometió uno de los momentos insólitos en el cierre de la fase regular del campeonato.

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Kevin Moscoso y su error ante Municipal
Kevin Moscoso y su error ante Municipal / FOTO: Alex Meoño

El portero guatemalteco del Deportivo Mixco, Kevin Moscoso, cometió un "gran oso" o "blooper" este domingo ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol durante el encuentro de cierre de clasificación del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Municipal y Mixco buscaban ganar el partido y esperar un tropiezo de Xelajú para ser ganador de la fase regular. El conjunto "Mimado de la Afición" se adelantó en el marcador gracias a los goles de José Carlos Martínez (23) y Yasnier Matos (49).

Pero al 64, ocurrió lo impensable. Pelota en poder de Mixco. Kevin Moscoso la pone en movimiento, pero sin percatarse que detrás de él estaba Pedro Altán, quien aprovechó la desconcentración del portero nacional y terminó por robarle el esférico ante el asombro del propio portero y los integrantes de la banca mixqueña.

Altán asistió a José Carlos Martínez, quien al 64 hizo el 3-0 para liquidar un partido que en su momento le estaba dando el primer lugar de la fase regular. Pero un gol de Steven Cárdenas al 90+3 desempató el 1-1 entre Xelajú y Cobán Imperial, donde al final el triunfo fue quetzalteco y fueron los ganadores de la fase de clasificación. 

La reacción de Fabricio Benítez

El error de Kevin Moscoso sorprendió a propios y extraños, y entre ellos a su propio técnico, el guatemalteco Fabricio Benítez, quien observó la jugada en una tableta y al percatarse de la desconcentración del meta mixqueño solo se tapó el rostro con las manos en desaprobación por lo hecho por Moscoso.

Mixco terminó perdiendo el partido 3-0 y de estar a un paso de ser el ganador de la fase regular terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones y deberá enfrentar a Cobán Imperial en la fase de cuartos de final.

El juego de ida será en territorio cobanero y posteriormente la vuelta se jugará en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

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