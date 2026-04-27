 Escuintla: Capturan a presuntos sicarios tras ataque armado
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Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintla

Preliminarmente se informó que el hecho tendría vínculo con el cobro ilegal de préstamos "gota a gota" y acciones de narcomenudeo.

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Los sospechosos fueron puestos a disposición del as autoridades., PNC
Los sospechosos fueron puestos a disposición del as autoridades. / FOTO: PNC

Una persecución policial que se inició en la avenida Centro América y finalizó en la rotonda de Escuintla permitió la captura de dos presuntos sicarios señalados de participar en un ataque armado que dejó a dos hombres heridos de bala.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que los detenidos, de 25 y 35 años de edad, este último conocido con el alias "Mayimbú", intentaban escapar a bordo de un vehículo tras el hecho violento ocurrido en la entrada a la colonia Royal Hill, zona 3 del departamento de Escuintla.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, durante el procedimiento se les incautó una pistola calibre 9 milímetros con el registro esmerilado, la cual se presume habría sido utilizada en el ataque.

Las investigaciones iniciales señalan que tanto los heridos como los capturados estarían vinculados con actividades ilícitas, entre ellas el cobro ilegal de préstamos conocidos como "gota a gota" y el narcomenudeo.

Asimismo, se informó que el menor de los sindicados cuenta con un antecedente por el delito de agresión registrado en 2025.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos en la región.

Presunto responsable de homicidio es capturado en Escuintla

Un hombre señalado como presunto responsable de dar muerte a otro fue capturado por agentes de la PNC en la colonia Portales, zona 3 de Escuintla, luego de un ataque armado ocurrido en horas recientes.

De acuerdo con el informe policial, la detención del sospechoso, de 25 años, se llevó a cabo en el parqueo de una vivienda del sector. Las autoridades lo vinculan con el fallecimiento de un hombre de 25 años, quien habría sido atacado a balazos en repetidas ocasiones.

Las investigaciones preliminares indican que momentos antes del hecho, ambos individuos se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, una discusión surgida "al calor de los tragos" habría desencadenado el ataque.

Al momento de la captura, los agentes le decomisaron al presunto agresor una pistola que, según las autoridades, portaba de manera ilegal.

El caso ha sido trasladado a las instancias correspondientes para continuar con el proceso de investigación y determinar la situación legal del detenido.

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