 Difunden video de motosicarios tras ataque en Amatitlán
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Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlán

Capturan a dos presuntos motosicarios tras ataque armado en Amatitlán.

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Presuntos motosicarios tras ataque armado en Amatitlán., Captura de pantalla video de X.
Presuntos motosicarios tras ataque armado en Amatitlán. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La Policía Nacional Civil (PNC) difundió en redes sociales un video que muestra a los presuntos responsables de un ataque armado contra tres hombres, dos de ellos hermanos, que se encontraban en el interior de una tienda en Amatitlán.

De acuerdo con la institución, la rápida reacción de los agentes permitió la captura de dos supuestos motosicarios, uno de ellos menor de edad, señalados de participar en el hecho violento que dejó una persona fallecida y dos heridas en la 7ª avenida y 3ª calle del barrio San Lorenzo.

A través de cámaras de videovigilancia, los agentes lograron identificar a los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta de color rojo. Con esta información, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron agentes de la comisaría 15 y del Grupo Especial Contra las Extorsiones, logrando ubicarlos minutos después en el sector Las Sabritas, colonia El Progreso I.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 22 años, alias "Afortunado", y un menor conocido como "Certero", a quienes las autoridades señalan como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola marca Glock que portaba el adulto, así como la motocicleta utilizada para movilizarse. Según las investigaciones preliminares, el arma habría sido robada en 2021 en Villa Nueva y estaría vinculada al ataque armado.

El menor fue remitido a un juzgado especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal para continuar con el proceso correspondiente.

Ola de violencia en Amatitlán

En Amatitlán, que celebra su feria patronal, se han registrado en los últimos días varios hechos violentos que han dejado víctimas mortales, lo que ha generado preocupación entre la población.

Ante este panorama, la corporación municipal hizo un llamado al Ministerio de Gobernación para que refuerce de manera inmediata la presencia de la PNC en el municipio y se incrementen las acciones de seguridad.

La Municipalidad de Amatitlán lamentó los recientes hechos de violencia y expresó su solidaridad con las familias afectadas, además de reiterar su compromiso de gestionar ante las autoridades de seguridad la implementación de medidas que contribuyan al orden público y la prevención del delito.

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