 Elecciones en Honduras: Nasralla sigue liderando
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla sigue liderando y se aleja de Asfura

Tras la reactivación el martes del recuento de votos, Nasralla remontó los resultados, que le daban una ventaja a Asfura con unos 15.000 votos, según los resultados preliminares del CNE.

Elecciones en Honduras, EFE
Elecciones en Honduras / FOTO: EFE

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja este miércoles contra su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos de las elecciones en Honduras, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hacia las 07:00 horas (locales), Nasralla sumaba 1.017.429 votos (40,34 %) frente a 997.873 (39,57 %) de Asfura, también conservador, quien ha contado con el respaldo del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien incluso advirtió de consecuencias para Honduras si habían sospechas de que se hubieran alterado los resultados electorales.

Por su parte, la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, seguía relegada en el tercer lugar, con 479.650 papeletas, que representan el 19,02 %.

Reanudan recuento

Tras la reactivación el martes del recuento de votos, Nasralla remontó los resultados, que le daban una ventaja a Asfura con unos 15.000 votos, según los resultados preliminares del CNE.

Foto embed
Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras - EFE

El Consejo Nacional Electoral de Honduras tiene 30 días a partir del jornada de votaciones para dar a conocer los resultados finales de los comicios aunque, según las proyecciones, se podrían conocer antes de la Navidad.

Honduras votó el pasado 30 de noviembre para escoger al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de Libre, desde el próximo 27 de enero de 2026.

También ejercieron el sufragio para tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

Partido de Asfura lidera votaciones de diputados

En tanto, el Partido Nacional de Honduras, liderado por Asfura, encabeza el recuento preliminar de votos para los 128 diputados al Parlamento y las 298 alcaldías, mientras el Partido Liberal, de Nasralla, se perfila como la principal fuerza de la oposición.

El CNE aún no ha concluido el procesamiento de los votos, pero los informes preliminares, con casi el 80 % de las mesas escrutadas, otorgan al conservador Partido Nacional, que en 2021 fue relegado a primera fuerza de oposición, 50 de los 128 escaños del Parlamento.

El conservador Partido Liberal se perfila como primera fuerza de oposición en el Parlamento hondureño, con 40 diputados, mientras que el izquierdista Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, aparece como segunda fuerza opositora con 34 escaños, según el organismo electoral.

Los partidos minoritarios Demócrata Cristiano y el Innovación y Unidad Social Demócrata contabilizan dos diputados cada uno.

*Con información de EFE

