 Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteo


El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de posibles consecuencias a Honduras si "altera" los resultados de las elecciones.

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, EFE
Salvador Nasralla, del Partido Liberal / FOTO: EFE

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry "Tito" Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones en Honduras del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

A las 14:20 horas (locales), Nasralla acumulaba 780 mil 803 votos (39,96 %) frente a Asfura, que contabiliza 778 mil 33 sufragios (39,81 %), con lo que le rebasa después de Asfura liderara de manera muy ajustada los resultados preliminares desde la noche electoral. La candidata oficalista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 380 mil 123 votos (19,19 %).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una sala en un céntrico hotel de Tegucigalpa para los medios de comunicación con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares de los comicios del pasado domingo.

Fallas técnicas

Más temprano, el organismo informó de fallas técnicas en el servicio de divulgación, a cargo de la empresa ASD SAS, que reportó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no había sido procesada, lo que obligó a frenar temporalmente la publicación de resultados.

Foto embed
Elecciones en Honduras - EFE

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Días previos a los comicios, el presidente estadounidense sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometió "mucho apoyo" para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

El mandatario también advirtió de posibles consecuencias si Honduras "altera" los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre, y había urgido a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que "Honduras está tratando de cambiar los resultados" y sostuvo que "habrá consecuencias" si esto ocurre.

*Con información de EFE

