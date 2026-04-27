Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásico

La actualidad del Real Madrid se ha visto sacudida por la reciente lesión de su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé. El delantero francés sufre una dolencia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, según confirmó el parte médico oficial tras someterse a una resonancia. Aunque el club no ha establecido un tiempo exacto de recuperación, el jugador queda pendiente de evolución, lo que mantiene en vilo tanto al cuerpo técnico como a la afición merengue en un momento crucial de la temporada.
El incidente se produjo durante el encuentro disputado el pasado viernes en La Cartuja frente al Real Betis, cuando Mbappé solicitó el cambio en la segunda mitad tras sentir molestias. Fue sustituido en el minuto 82 por el joven canterano Gonzalo García, encendiendo las alarmas sobre la gravedad de la lesión. Afortunadamente, las pruebas posteriores descartaron un daño mayor, lo que abre la puerta a una recuperación relativamente rápida.
Mbappé quiere llegar al Clásico
Sin embargo, su ausencia ya está confirmada para el próximo compromiso liguero ante el RCD Espanyol, un duelo de alto riesgo para los blancos. Este partido adquiere mayor relevancia debido a que el FC Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si el conjunto madridista no logra un resultado favorable. La baja de su máximo goleador representa un golpe significativo para las aspiraciones del equipo en esta recta final.
A pesar de este contratiempo, el objetivo tanto del jugador como del club es claro: llegar en óptimas condiciones al esperado clásico del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. Mbappé, actual líder de goleo del campeonato, trabaja con determinación para acelerar su recuperación y no perderse uno de los encuentros más decisivos del calendario y que definiría LaLiga.