Luis Enrique: "Ningún equipo es mejor que nosotros"

En la antesala de una semifinal de alto voltaje en la Liga de Campeones, el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, dejó claro que el duelo frente al Bayern de Múnich se presenta sin un favorito definido. "No hay favoritos", afirmó con contundencia el técnico español, quien, pese a reconocer la consistencia del conjunto alemán a lo largo de la temporada, reiteró su confianza plena en su equipo. "Creo que somos los dos mejores equipos de Europa", aseguró durante la rueda de prensa previa al encuentro de ida.
El estratega asturiano destacó la regularidad del Bayern, señalando que "han sido más regulares" y recordando que apenas han sufrido dos derrotas. Sin embargo, se mostró firme en su postura sobre el nivel del PSG: "En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito". Estas declaraciones reflejan la confianza que impera en el vestuario parisino en un momento decisivo de la temporada.
Confianza por parte de Luis Enrique
Luis Enrique también anticipó un enfrentamiento dinámico y ofensivo, en el que ambos equipos buscarán imponer su estilo. "La clave estará en saber defender de la mejor manera sin olvidar el ataque", explicó. En ese contexto, subrayó el rol fundamental de sus laterales, señalando que Achraf Hakimi y Nuno Mendes "tendrán que atacar más que defender si se quiere ganar el partido", evidenciando su intención de apostar por un fútbol propositivo incluso ante un rival de alto nivel.
Finalmente, el técnico valoró la experiencia reciente de su equipo en instancias decisivas del torneo, destacando que han alcanzado las tres últimas semifinales. "Afortunadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba", comentó.
Además, resaltó el buen estado físico y anímico del plantel: "Es la magia de la Liga de Campeones, da a los jugadores una energía especial. A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia". También elogió al rival y a su técnico, Vincent Kompany, asegurando que el Bayern es "uno de los equipos que más gusta ver" y que la eliminatoria se decidirá "por pequeños detalles".