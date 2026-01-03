 Maduro llega a Nueva York tras su captura
Internacionales

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismo

El mandatario no viajó solo: su esposa, Cilia Flores, también fue trasladada a territorio estadounidense en la misma aeronave.

Nicolás Maduro arriba a Nueva York, Redes sociales.
Nicolás Maduro arriba a Nueva York / FOTO: Redes sociales.

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en el aeropuerto internacional Stewart, en Nueva York, donde en los próximos días deberá comparecer ante un tribunal federal para responder a cargos por narcoterrorismo y otros delitos.

Maduro fue detenido horas antes en Caracas por fuerzas estadounidenses, en el marco de una operación militar que culminó con su captura en el Palacio de Miraflores. El mandatario no viajó solo: su esposa, Cilia Flores, también fue trasladada a territorio estadounidense en la misma aeronave.

A su llegada a Nueva York, decenas de agentes federales —incluyendo miembros del FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA)— abordaron el avión para ejecutar los procedimientos de custodia y seguridad correspondientes.

Maduro será inicialmente ingresado en el Metropolitan Detention Cente

Según reportes de la cadena CNN, Maduro será inicialmente ingresado en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerá bajo resguardo mientras avanzan los procesos judiciales.

El líder chavista fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, el tribunal hizo pública una acusación sustitutiva que reitera los señalamientos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con el uso de armas automáticas.

La captura de Maduro marca un nuevo capítulo en la crisis venezolana y abre la puerta a un proceso judicial sin precedentes contra un jefe de Estado en ejercicio.

En Portada

04:42 PM, Ene 03
