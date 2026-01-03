 Videos de las explosiones en Caracas por ataque de EE. UU.
Internacionales

VIDEOS: Así se vieron las explosiones en Caracas por ataque de EE. UU.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de Caracas, producto del "ataque a gran escala" de EE. UU. en territorio de Venezuela.

Compartir:
Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU., EFE
Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU. / FOTO: EFE

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, en lo que fue confirmado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, como un "ataque a gran escala" en Venezuela.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de Caracas, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

"Fuerte Tiuna (principal complejo militar del país) está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Además, de acuerdo a vecinos de la zona, hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue "inmediatamente" la luz y luego se escucharon helicópteros y "ráfagas de tiros".

"Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar", señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse.

Medios locales y usuarios en redes sociales reportaron explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.

Trump confirma captura de Maduro

Luego de la conmoción inicial, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump había mencionado desde noviembre del año pasado la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano, en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

*Con información de EFE

En Portada

Trump confirma ataque a gran escala contra Venezuela y captura de Madurot
Internacionales

Trump confirma ataque "a gran escala" contra Venezuela y captura de Maduro

04:34 AM, Ene 03
VIDEOS: Así se vieron las explosiones en Caracas por ataque de EE. UU.t
Internacionales

VIDEOS: Así se vieron las explosiones en Caracas por ataque de EE. UU.

05:02 AM, Ene 03
Acción legal contra Decreto 7-2025 señala posible mala calidad del gastot
Nacionales

Acción legal contra Decreto 7-2025 señala posible mala calidad del gasto

04:40 PM, Ene 02
Las películas más esperadas para el 2026t
Farándula

Las películas más esperadas para el 2026

07:47 AM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEstados UnidosMunicipalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos