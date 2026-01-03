Videos de las explosiones en Caracas por ataque de EE. UU.

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, en lo que fue confirmado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, como un "ataque a gran escala" en Venezuela.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de Caracas, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.
"Fuerte Tiuna (principal complejo militar del país) está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Además, de acuerdo a vecinos de la zona, hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue "inmediatamente" la luz y luego se escucharon helicópteros y "ráfagas de tiros".
"Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar", señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse.
Medios locales y usuarios en redes sociales reportaron explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).
Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.
Trump confirma captura de Maduro
Luego de la conmoción inicial, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).
Trump había mencionado desde noviembre del año pasado la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano, en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.
*Con información de EFE